В Дагестане мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета

Фото: Никита Попов / РБК

В Новолакском районе Дагестана 35-летний житель села Гамиях во время конфликта с жителем селения Новолакское нанес ему травмы, а тот — открыл стрельбу из травматического пистолета, сообщила РБК пресс-служба МВД по Республике Дагестан.

По данным МВД, инцидент произошел 18 июля, мужчина произвел из травматического пистолета три выстрела. Пострадавший был доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Для дальнейшего разбирательства участников инцидента доставили в отдел полиции.

По информации телеграм-каналов 112 и Mash Gor, стрелявший — замглавы Новолакского района Рустам Сулейманов, состоящий в земельном комитете. Как пишет 112, к нему домой пришел недовольный местный житель Курбан Гусейнов, который лишился арендованного земельного участка по решению суда. Гусейнов начал угрожать замглавs, после чего Сулейманов выстрелил тому в бедро.

РБК направил запрос в администрацию Новолакского района

Вечером 15 июля в Махачкале двое неизвестных напали на бойца ММА Тимура Хизриева. Они сделали около десяти выстрелов. Хизриев получил около пяти ранений и был госпитализирован, после чего ему сделали операцию. Врачи сообщили, что его жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса — хулиганство, совершенное с применением оружия либо группой лиц.