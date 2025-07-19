Мерц назвал Европу «безбилетным пассажиром» США
Европейские страны вели себя как «безбилетный пассажир» по отношению к США и не тратили достаточно средств на оборону, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью Би-би-си.
«Мы знаем, что должны делать больше самостоятельно, и в прошлом мы были своего рода безбилетными пассажирами. Они [США] просят нас делать больше, и мы делаем больше», — сказал Мерц.
Также в интервью Мерц заявил, что сейчас континент лучше подготовлен к самообороне. При этом он согласился с аргументами президента США Дональда Трампа о том, что союзники по НАТО должны прилагать больше усилий для увеличения своих расходов на безопасность.
При этом Мерц отметил, что не изменил своего мнения о том, что Трамп «в значительной степени безразличен к судьбе Европы». Как отмечает Би-би-си, это заявление он сделал после победы его партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) на парламентских выборах в феврале.
По словам Мерца, Трамп «не так ясен и не так привержен, как прежние президенты и прежние администрации США».
В июне страны НАТО договорились стремиться к цели в направлении 5% от ВВП на военные расходы к 2035 году. Этого уровня страны альянса должны достичь за счет увеличения основных расходов на оборону с 2 до 3,5% и дополнительных трат — например, на кибербезопасность или модернизацию дорог и мостов.
Согласно итоговому коммюнике, такое решение было принято в связи с «фундаментальными угрозами безопасности, в частности долгосрочной угрозы со стороны России», а также угрозы терроризма.
До этого целевой показатель расходов стран альянса на оборону составлял 2% от ВВП. Ранее Трамп неоднократно требовал от стран НАТО повысить расходы на оборону.
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