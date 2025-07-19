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Школьники из России получили медали на олимпиаде по математике за рубежом

Школьники из России завоевали медали на олимпиаде по математике в Австралии
Артём Садыков, Василий Патрушев, Дмитрий Гришко, Иван&nbsp;Кокарев, Иван Часовских и Илья Замоторин
Артём Садыков, Василий Патрушев, Дмитрий Гришко, Иван Кокарев, Иван Часовских и Илья Замоторин (Фото: Министерство просвещения Российской Федерации)

Российская сборная по математике получила пять золотых и одну серебряную медаль на 66-й Международной математической олимпиаде в Австралии, сообщила пресс-служба правительства.

Золотые медали завоевали Иван Часовских (Химки, Московская область), Дмитрий Гришко (Москва), Илья Замоторин (Санкт-Петербург), Василий Патрушев (Владивосток) и Артем Садыков (Челябинск). Серебро получил Иван Кокарев из Челябинска.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов поздравили команду. По словам Чернышенко, успех школьников стал подтверждением высокого уровня подготовки.

«Наша страна — Родина целой плеяды выдающихся математиков. <...> Поздравляю с медалями и желаю реализации талантов и достойного применения ваших знаний в будущем!» — заявил вице-премьер.

С начала 2025 года российские школьники завоевали 16 медалей на основных международных олимпиадах и 52 — на тренировочных.

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В середине июля школьники из России стали победителями 57-й Международной химической олимпиады (IChO), проходившей в Дубае.

В состав сборной команды России вошли четверо учеников московских школ: Константин Гунько, Виктор Демидов, Владимир Елистратов и Федор Кузнецов. Все они завоевали золотые медали.

В командном зачете российская сборная заняла второе место. Школьники готовились к олимпиаде на химическом факультете МГУ при участии Университетской гимназии.

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Плугина Ирина
Международная математическая олимпиада школьники математика
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