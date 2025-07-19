Школьники из России получили медали на олимпиаде по математике за рубежом
Российская сборная по математике получила пять золотых и одну серебряную медаль на 66-й Международной математической олимпиаде в Австралии, сообщила пресс-служба правительства.
Золотые медали завоевали Иван Часовских (Химки, Московская область), Дмитрий Гришко (Москва), Илья Замоторин (Санкт-Петербург), Василий Патрушев (Владивосток) и Артем Садыков (Челябинск). Серебро получил Иван Кокарев из Челябинска.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов поздравили команду. По словам Чернышенко, успех школьников стал подтверждением высокого уровня подготовки.
«Наша страна — Родина целой плеяды выдающихся математиков. <...> Поздравляю с медалями и желаю реализации талантов и достойного применения ваших знаний в будущем!» — заявил вице-премьер.
С начала 2025 года российские школьники завоевали 16 медалей на основных международных олимпиадах и 52 — на тренировочных.
В середине июля школьники из России стали победителями 57-й Международной химической олимпиады (IChO), проходившей в Дубае.
В состав сборной команды России вошли четверо учеников московских школ: Константин Гунько, Виктор Демидов, Владимир Елистратов и Федор Кузнецов. Все они завоевали золотые медали.
В командном зачете российская сборная заняла второе место. Школьники готовились к олимпиаде на химическом факультете МГУ при участии Университетской гимназии.
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