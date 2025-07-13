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Общество ,  
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Школьники из России победили в 57-й Международной химической олимпиаде

Фото: наука.рф
Фото: наука.рф

Российские школьники стали победителями 57-й Международной химической олимпиады (IChO), которая проходила в Дубае. Об этом говорится в пресс-релизе Минпросвещения, поступившем в РБК.

С состав сборной команды России вошли четверо учеников московских школ: Константин Гунько, Виктор Демидов, Владимир Елистратов и Федор Кузнецов. Все они завоевали золотые медали. С победой их поздравили заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко и глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Все участники сборной вновь проявили свое мастерство и получили золотые медали, набрав высокие баллы среди порядка 1 тысячи представителей 90 стран», — заявил Чернышенко.

В командном зачете российская сборная заняла второе место. Школьники готовились к олимпиаде на химическом факультете МГУ при участии Университетской гимназии.

Международная химическая олимпиада (IChO) представляет собой ежегодное состязание для одаренных школьников, увлекающихся химией. Она проводится с 1968 года.

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В августе 2024 года российские школьники выиграли золотые и серебряные медали на первой Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI).

Золото старшеклассники получили в научном этапе конкурса, серебро — в практическом этапе. В итоге российская сборная стала первой по сумме баллов за оба этапа конкурса.

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