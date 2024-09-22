Сборная России завоевала шесть золотых медалей на олимпиаде по астрономии

Российские школьники завоевали шесть золотых медалей на Открытой международной астрономической олимпиаде (OWAO), сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения.

В ней приняли участие представители 20 государств, среди которых — Катар, Эфиопия, Белоруссия, Болгария, Перу и другие.

Все шесть участников российской сборной выиграли золотые медали:

Ольга, общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства, Москва;

Егор, школа «Летово», Москва;

Татьяна, лицей города Истра, Московская область;

Дмитрий, общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства, Москва;

Екатерина, школа № 179, Москва;

Марк, школа № 179, Москва.

Екатерина Чуркина стала абсолютным победителем — она набрала наибольшее количество баллов. Победительница также была удостоена почетного звания «Национальный бриллиант».

Медали победителям вручил министр просвещения Сергей Кравцов. Он пожелал ребятам «никогда не останавливаться на достигнутом», чтобы, выбрав астрономию, они «продолжили свой путь именно в этой науке».

С победой школьников также поздравил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Он поблагодарил их за «упорство и стремление к знаниям, а их родителей, учителей и наставников — за поддержку и крепкие знания».

Олимпиада прошла с 15 по 22 сентября на федеральной территории «Сириус». Она состояла из четырех туров: теоретического, практического, наблюдательного и тестового. Участники решали задачи на знание звездного неба, они также анализировали научный материал — таблицы и графики, делали расчеты и прогнозы.

В этом году OWAO прошла в третий раз. В ноябре 2023 года российские школьники также завоевали шесть золотых медалей и стали абсолютными победителями по количеству набранных баллов. Россияне разделили победу со сборной Ирана, всего в соревновании принимали участие школьники из 14 стран мира.

Тогда российских школьников с победой поздравил президент Владимир Путин.