После взрыва пиротехники на ярмарке в Дюссельдорфе пострадали 19 человек
В Германии 19 человек пострадали из-за взрыва пиротехники на Рейнской ярмарке в Дюссельдорфе, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на местную полицию. Среди пострадавших как минимум один ребенок.
Инцидент произошел вечером 18 июля. По предварительным данным, во время фейерверка пиротехническое изделие полетело в неправильном направлении и взорвалось у земли посреди толпы — между посетителями в районе Рейнкнибрюкке и Рейнвизена. Некоторые очевидцы утверждают, что взрывов было два.
Рейнская ярмарка — крупный народный фестиваль, который ежегодно проводится в июле в Дюссельдорфе.
Ярмарка длится около десяти дней, на ней работают аттракционы и пивные павильоны, устраивают фейерверки и шествия. Мероприятие проводится на Рейнских лугах с 1901 года и считается одним из крупнейших подобных мероприятий в Европе.
По информации правоохранительных органов, пострадавшие, включая как минимум одного ребенка, были госпитализированы.
Спасательная служба, пожарные и полиция оперативно прибыли на место и оказали необходимую помощь. Точная причина произошедшего устанавливается, предварительная версия полиции — несчастный случай.
Организаторы мероприятия приняли решение завершить ярмарку досрочно. Продолжение традиции проведения фейерверков на Рейнской ярмарке в следующем году пока под вопросом.
В середине июня в китайском городе Линли произошел взрыв на заводе по производству фейерверков. В результате инцидента девять человек погибли и 26 получили ранения.
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