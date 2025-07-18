 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский обсудил с Макроном поставки ракет и обучение пилотов Mirage

Сюжет
Военная операция на Украине
Зенитный ракетный комплкес&nbsp;SAMP/T
Зенитный ракетный комплкес SAMP/T (Фото: Spech / Shutterstock)

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил поставки ракет для мобильных зенитно-ракетных комплексов SAMP/T, финансирование производства дронов-перехватчиков и обучение пилотов самолетов Mirage в ходе телефонного разговора с французским президентом Эммануэлем Макроном.

«Хочу отдельно отметить нашу договоренность о подготовке пилотов для Mirage: Франция готова обучать дополнительных пилотов», — написал Зеленский в телеграм-канале.

Mirage — французский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Разработан в 1970-х годах фирмой «Дассо», находится на вооружении французской армии с 1984 года. По конструкции Mirage схож с американским истребителем F-16.

По словам украинского президента, он обсудил с Макроном ситуацию на передовой, «первоочередные оборонные нужды Украины» и работу «коалиции желающих».

Российские власти требуют от западных стран прекратить военную поддержку Украины и подчеркивают, что эти действия не изменят ход военной операции.

Читайте РБК в Telegram.

Суд рассмотрит апелляцию по делу о замене сотрудника искусственным интеллектом

В Южной Корее из-за ливней погибли четыре человека

ЕС согласовал «жесткий» пакет антироссийских санкций

Жителя Крыма задержали из-за передачи данных украинской разведке

Bloomberg узнал, какая страна обсуждает участие в плане США по Украине

В Северной Осетии двух подростков заподозрили в совершении преступлений террористической направленности

Сечин выступил за корректировку диапазона отклонения топливных цен

Власти оценили ущерб от разлива нефти в Енисее

Telegram откроет представительство в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Минаева
Владимир Зеленский Эмманюэль Макрон Украина Франция поставки оружия
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Материалы по теме
Макрон сообщил о планах коалиции патрулировать небо и море Украины
Политика
Зеленский представил в Раду кандидатуру нового министра обороны Украины
Политика
Кремль подтвердил готовность к ударам по иностранным военным на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 90,97 (+0,41) Инвестиции, 07:26 Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 78,19 (+0,23) Инвестиции, 07:26
Российские синхронистки пожаловались на пропажу лестницы у бассейна на ЧМ Спорт, 14:44
Еще в одном российском городе хотят запретить электросамокаты Общество, 14:40
В Белгородской области дрон тяжело ранил бойца подразделения «Орлан» Политика, 14:35
Магазин «Фаланстер» и его гендиректора оштрафовали за пропаганду ЛГБТ Политика, 14:31
Криптопроект семьи Трампов докупил Ethereum. Кто еще скупает «эфир» Крипто, 14:30
Зеленский обсудил с Макроном поставки ракет и обучение пилотов Mirage Политика, 14:29
ФАС рассмотрит обращение о ценах на пакеты в супермаркетах Экономика, 14:24
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Постконструктивизм 30-х: cтиль, созданный так и не реализованным проектом Недвижимость, 14:23
Совет ЕС раскрыл детали 18-го пакета санкций против России Политика, 14:18
Названы пять главных конкурентов Lada Iskra Авто, 14:11
Российские синхронистки стали третьими в квалификации в дуэтах на ЧМ Спорт, 14:07
Посол Израиля назвала условие возобновления операции против Ирана Политика, 14:05
ЕС ввел полный запрет на транзакции с РФПИ и его дочерними компаниями Политика, 14:04
Okko запустит раздел о «Спартаке» и покажет памятные игры Лиги чемпионов Спорт, 14:00