Зеленский обсудил с Макроном поставки ракет и обучение пилотов Mirage

Зенитный ракетный комплкес SAMP/T (Фото: Spech / Shutterstock)

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил поставки ракет для мобильных зенитно-ракетных комплексов SAMP/T, финансирование производства дронов-перехватчиков и обучение пилотов самолетов Mirage в ходе телефонного разговора с французским президентом Эммануэлем Макроном.

«Хочу отдельно отметить нашу договоренность о подготовке пилотов для Mirage: Франция готова обучать дополнительных пилотов», — написал Зеленский в телеграм-канале.

Mirage — французский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Разработан в 1970-х годах фирмой «Дассо», находится на вооружении французской армии с 1984 года. По конструкции Mirage схож с американским истребителем F-16.

По словам украинского президента, он обсудил с Макроном ситуацию на передовой, «первоочередные оборонные нужды Украины» и работу «коалиции желающих».

Российские власти требуют от западных стран прекратить военную поддержку Украины и подчеркивают, что эти действия не изменят ход военной операции.