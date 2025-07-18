Зеленский обсудил с Макроном поставки ракет и обучение пилотов Mirage
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил поставки ракет для мобильных зенитно-ракетных комплексов SAMP/T, финансирование производства дронов-перехватчиков и обучение пилотов самолетов Mirage в ходе телефонного разговора с французским президентом Эммануэлем Макроном.
«Хочу отдельно отметить нашу договоренность о подготовке пилотов для Mirage: Франция готова обучать дополнительных пилотов», — написал Зеленский в телеграм-канале.
Mirage — французский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Разработан в 1970-х годах фирмой «Дассо», находится на вооружении французской армии с 1984 года. По конструкции Mirage схож с американским истребителем F-16.
По словам украинского президента, он обсудил с Макроном ситуацию на передовой, «первоочередные оборонные нужды Украины» и работу «коалиции желающих».
Российские власти требуют от западных стран прекратить военную поддержку Украины и подчеркивают, что эти действия не изменят ход военной операции.
Читайте РБК в Telegram.
Суд рассмотрит апелляцию по делу о замене сотрудника искусственным интеллектом
В Южной Корее из-за ливней погибли четыре человека
ЕС согласовал «жесткий» пакет антироссийских санкций
Жителя Крыма задержали из-за передачи данных украинской разведке
Bloomberg узнал, какая страна обсуждает участие в плане США по Украине
В Северной Осетии двух подростков заподозрили в совершении преступлений террористической направленности
Сечин выступил за корректировку диапазона отклонения топливных цен
Власти оценили ущерб от разлива нефти в Енисее
Telegram откроет представительство в России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов