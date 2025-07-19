В Одессе и Павлограде на Украине прогремели взрывы

В Одессе прогремели взрывы, о чем сообщил в телеграм-канале мэр города Геннадий Труханов.



«В городе слышны взрывы!», — написал он в 00:21



До этого, в 22:41 мск, Труханов сообщил о воздушной тревоге на территории региона. Ее отменили 00:52 мск, следует из публикаций мэра.

Труханов показал фотографии, на которых видно, что в некоторых местах в городе возникли пожары.



Издание «Страна.ua» в 00:03 мск сообщило о взрывах в Павлограде Днепропетровской области и Шостке Сумской области. О взрывах в Павлограде пишет и «Суспiльне». Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о падении обломков дронов.

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В числе регионов, где объявляли воздушную тревогу, оказались Черниговская, Сумская, Полтавская, Житомирская, Винницкая, Кировоградская, Харьковская и Днепропетровская области, следует из данных карты воздушных тревог.