Американцы поддержали идею отправки астронавтов на Луну и Марс

Две трети граждан США поддерживают идею отправки американских астронавтов на Луну и Марс, следует из данных опроса CBS News.

Согласно результатам исследования, 67% опрошенных одобрили идею новой пилотируемой миссии на Луну, 65% — высказались за экспедицию на Марс. В опросе приняли участие более 2400 совершеннолетних американцев.

Первая высадка США на Луну состоялась 20 июля 1969 года в рамках миссии «Аполлон-11». Астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин стали первыми людьми, ступившими на поверхность Луны, тогда как третий член экипажа, Майкл Коллинз, оставался на орбите в командном модуле. После того, как Армстронг ступил на поверхность Луны, он произнес ставшую исторической фразу: «Это маленький шаг для человека, но гигантский скачок для человечества».

В CBS отметили, что особенно заинтересованы в космических полетах представители молодого поколения — по мнению интервьюеров, это связано с желанием увидеть такие миссии в реальном времени.

При этом отношение к программе Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) как к источнику национальной гордости разделилось: 29% считают, что она укрепляет гордость за страну, 44% дали более сдержанную оценку, а 27% вовсе не связывают ее с поводом для гордости.

В мае Белый дом сообщил о намерениях США сократить количество полетов пилотируемых и грузовых кораблей к Международной космической станции (МКС) в связи с предстоящим выводом ее из эксплуатации в 2030 году.

Согласно проекту федерального бюджета США на 2026 год, расходы на МКС должны быть уменьшены на $508 млн. Эту цель планируется достигнуть за счет сокращения численности экипажа и объема исследований.

В проекте также говорится, что NASA рассчитывает на сотрудничество с международными партнерами в освоении Луны и Марса после завершения проекта МКС.