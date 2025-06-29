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Экс-глава NASA раскрыл, как запускали загадочные дроны над базой США

Экс-глава NASA объяснил, как могли запустить загадочные беспилотники, которые замечали около военных баз США. О подобных явлениях в Соединенных Штатах сообщали и в 2023, и в 2024 году
Фото: Win McNamee/Getty Images
Фото: Win McNamee/Getty Images

Загадочные беспилотники, которые вились вокруг американских военных баз в декабре 2023 года, могли быть запущены с подлодок или грузовиков, заявилбывший глава NASA Билл Нельсон, который занимал этот пост с апреля 2021 года по январь 2025 года.

«Вполне вероятно, что беспилотники были запущены с корабля или подводной лодки, находившихся всего в трех милях (около 5 км — РБК) от берега в международных водах, или, возможно, с грузовиков или прицепов, спрятанных в близлежащих лесах», — сказал Нельсон. Его слова передает The New York Times.

По его словам, он получил срочное оповещение о «рое неопознанных беспилотников» над авиабазой Лэнгли в Вирджинии — одного из самых секретных объектов в США — в декабре 2023 года. Также дроны обнаружили и у исследовательского центра NASA в Лэнгли.

«Вторжение беспилотников длилось 17 дней. Насколько мне известно, мы до сих пор не знаем их происхождения и назначения, а также того, какую угрозу они представляли», — рассказал экс-глава NASA.

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Фото: Samuel Bendet / U.S. Air Force / Getty Images

В 2024 году над Нью-Джерси также были обнаружены десятки беспилотников. Некоторые были замечены близ здания военно-исследовательской организации «Арсенал Пикатинни», а также рядом с полем для гольфа, принадлежащим избранному президенту США Дональду Трампу в городе Бедминстер.

Трамп тогда призвал сбивать загадочные беспилотники. «По всей стране замечены таинственные дроны. Неужели это происходит без ведома нашего правительства? Я так не думаю! Сообщите общественности, и немедленно. В противном случае сбивайте их! » — писал он в своей соцсети Truth Social.

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Дарья Лебедева Дарья Лебедева
NASA США дроны
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