В аэропорту Калуги возобновили полеты
В аэропорту Калуги возобновили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Временные ограничения вводились в 23:37 мск 18 июля «для обеспечения безопасности полетов» и действовали до 03:31 мск 19 июля.
Российские аэропорты периодически приостанавливают прием и выпуск воздушных судов на фоне угрозы атак дронов.
Так, несколькими часами ранее в Минобороны заявили о 87 сбитых беспилотниках над российскими регионами с 18.15 до 23.05 мск 18 июля. Средства ПВО уничтожили десять дронов над территорией Калужской области.
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