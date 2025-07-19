Над Россией за менее чем пять часов сбили 87 БПЛА

В период с 18:15 до 23:05 мск российские силы ПВО уничтожили и перехватили 87 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны.

Больше всего дронов пришлось на Брянскую область, - там их сбили 48. Еще 12 беспилотников уничтожили над Орловской областью, десять — над Калужской, восемь — над Ростовской. Пять беспилотников нейтрализованы в Московском регионе, в том числе два, следовавшие в направлении столицы. По одному дрону уничтожили в Тульской, Курской, Смоленской и Воронежской областях.

До этого в военном ведомстве отчитались о 26 сбитых беспилотниках с 14.00 до 18.00 мск. Тогда по девять дронов уничтожили над Калужской и Брянской областями, над Московским регионом — шесть, из них пять летели на столицу. По одному БПЛА сбили над Курской и Смоленской областями.

