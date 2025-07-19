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Общество ,  
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Лагерь «Военмех» в Ленобласти закрыли из-за туберкулеза у сотрудника

Детский оздоровительный лагерь «Военмех» в поселке Рощино Ленинградской области временно закрыли. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Комитета по образованию Санкт-Петербурга.

«По информации, поступившей от Роспотребнадзора, лагерь «Военмех» временно закрыт. Комитетом по образованию совместно с администрациями районов оперативно организована передислокация детей", - сообщили там, добавив, что дети обеспечены местами в других лагерях Ленинградской области», 

Как сообщило управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти, лагерь был закрыт после выявления инфекционного заболевания у одного из сотрудников,

Директор лагеря Ирина Дуленина заявила «Фонтанке», что сотрудник заболел туберкулезом, отметив при этом, что речь идет не о вожатом.

«Не у вожатых. Заболел сантехник на 1-й смене и лежит в больнице. В понедельник (21 июля. — РБК) скажут, какая форма [туберкулеза]», — сообщила Дуленина.

Сам «Военмех» разместил на странице во «ВКонтакте» сообщение о переводе детей в другие лагеря.

«По независящим от нас обстоятельствам дети, заехавшие на 3 смену были переведены в другие лагеря», — говорится в публикации.

В лагере проводят санитарно-эпидемиологическое расследование, устанавливают круг контактных лиц, приняты меры по их медицинскому обследованию. Также проводится дезинфекция.

Ситуация, как заверили в Роспотребнадзоре, находится на его контроле.

ВОЗ зафиксировала рост заболеваемости туберкулезом среди детей в Европе
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Фото:Spencer Platt / Getty Images

В марте суд в Приморском крае приговорил предпринимателя и его работника за нарушение правил организации питания детей в школе и заражение 12 детей туберкулезом.

Предпринимателя признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК), а работника кухни — в использовании заведомо подложного официального документа (ч. 5 ст. 327 УК).

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Полина Дуганова
При участии
Анастасия Серова
конлагерь туберкулез Дети Военмех Ленинградская область
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