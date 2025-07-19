Лагерь «Военмех» в Ленобласти закрыли из-за туберкулеза у сотрудника
Детский оздоровительный лагерь «Военмех» в поселке Рощино Ленинградской области временно закрыли. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Комитета по образованию Санкт-Петербурга.
«По информации, поступившей от Роспотребнадзора, лагерь «Военмех» временно закрыт. Комитетом по образованию совместно с администрациями районов оперативно организована передислокация детей", - сообщили там, добавив, что дети обеспечены местами в других лагерях Ленинградской области»,
Как сообщило управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти, лагерь был закрыт после выявления инфекционного заболевания у одного из сотрудников,
Директор лагеря Ирина Дуленина заявила «Фонтанке», что сотрудник заболел туберкулезом, отметив при этом, что речь идет не о вожатом.
«Не у вожатых. Заболел сантехник на 1-й смене и лежит в больнице. В понедельник (21 июля. — РБК) скажут, какая форма [туберкулеза]», — сообщила Дуленина.
Сам «Военмех» разместил на странице во «ВКонтакте» сообщение о переводе детей в другие лагеря.
«По независящим от нас обстоятельствам дети, заехавшие на 3 смену были переведены в другие лагеря», — говорится в публикации.
В лагере проводят санитарно-эпидемиологическое расследование, устанавливают круг контактных лиц, приняты меры по их медицинскому обследованию. Также проводится дезинфекция.
Ситуация, как заверили в Роспотребнадзоре, находится на его контроле.
В марте суд в Приморском крае приговорил предпринимателя и его работника за нарушение правил организации питания детей в школе и заражение 12 детей туберкулезом.
Предпринимателя признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК), а работника кухни — в использовании заведомо подложного официального документа (ч. 5 ст. 327 УК).
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