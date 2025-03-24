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Общество ,  
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ВОЗ зафиксировала рост заболеваемости туберкулезом среди детей в Европе

Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

За 2023 год в Европе заболеваемость туберкулезом среди детей младше 15 лет выросла на 10%, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, в Европейском регионе ВОЗ, который включает в себя 53 страны Европы и Центральной Азии, в 2023-м было зарегистрировано более 7500 случаев заболевания туберкулезом среди детей в возрасте до 15 лет, что более чем на 650 случаев больше, чем в 2022 году.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Генри Клюге в комментарии Reuters отметил, что рост заболеваемости туберкулезом среди детей «служит напоминанием о том, что прогресс в борьбе с этим предотвратимым и излечимым заболеванием остается хрупким».

Аскар Едильбаев, региональный советник ВОЗ по туберкулезу в Европейском регионе, сказал Reuters, что рост числа случаев туберкулеза может свидетельствовать как об улучшении диагностики, как и быть результатом более интенсивного пересечения людьми национальных границ из-за конфликта между Россией и Украиной.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Согласно совместному отчету ВОЗ и Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, на долю детей в возрасте до 15 лет приходится 4,3% всех случаев заболевания туберкулезом в Европейском союзе.

Туберкулез — распространенное инфекционное заболевание. Возбудитель туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) наиболее часто поражает легкие, наносит урон иммунной системе. Повышенный риск заболеть имеют люди с ослабленной иммунной системой, в том числе ВИЧ-инфицированные, страдающие диабетом и курящие. По оценкам ВОЗ, ежегодно туберкулезом заболевают порядка 10 млн человек.

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