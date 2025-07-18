В пригороде Воронежа сбили БПЛА

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Силы ПВО сбили в пригороде Воронежа БПЛА. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Он указал, что, по предварительным данным, пострадавших нет. «Информация о разрушениях уточняется», — сообщил он.

Ранее, в 20:02, Гусев сообщил, что на территории региона объявлена опасность атаки дронов

На этой неделе, в ночь на 15 июля, в Воронеже сбили БПЛА. Во время атаки пострадали 24 человека. Были повреждены 20 многоквартирных домов, здание детского сада.