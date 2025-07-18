 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В пригороде Воронежа сбили БПЛА

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Силы ПВО сбили в пригороде Воронежа БПЛА. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Он указал, что, по предварительным данным, пострадавших нет. «Информация о разрушениях уточняется», — сообщил он.

Ранее, в 20:02, Гусев сообщил, что на территории региона объявлена опасность атаки дронов

СК завел дело о теракте после удара дронов по Воронежу
Политика

На этой неделе, в ночь на 15 июля, в Воронеже сбили БПЛА. Во время атаки пострадали 24 человека. Были повреждены 20 многоквартирных домов, здание детского сада.

Читайте РБК в Telegram.

Суд рассмотрит апелляцию по делу о замене сотрудника искусственным интеллектом

В Южной Корее из-за ливней погибли четыре человека

ЕС согласовал «жесткий» пакет антироссийских санкций

Жителя Крыма задержали из-за передачи данных украинской разведке

Bloomberg узнал, какая страна обсуждает участие в плане США по Украине

В Северной Осетии двух подростков заподозрили в совершении преступлений террористической направленности

Сечин выступил за корректировку диапазона отклонения топливных цен

Власти оценили ущерб от разлива нефти в Енисее

Telegram откроет представительство в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Воронеж БПЛА
Материалы по теме
Средства ПВО сбили шесть дронов за 4 часа над Московским регионом
Политика
Лукашенко расширил полномочия военных для мобилизации машин и дронов
Политика
Собянин сообщил о сбитом дроне, летевшем на Москву
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 91,08 (+0,11) Инвестиции, 20:20 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 78,31 (+0,13) Инвестиции, 20:20
Росавиация предупредила о возможных мерах для Turkish Airlines Политика, 23:44
Минцифры опровергло сбор данных с помощью «Профиля молодого человека» Технологии и медиа, 23:24
В аэропорту Домодедово введены временные ограничения на полеты Политика, 23:20
WSJ назвала критически важный вопрос в поставках Patriot на Украину Политика, 23:11
В Ростове-на-Дону загорелось здание на территории воинской части Общество, 22:56
США показали отчет о фабрикации обвинений о вмешательстве России в выборы Политика, 22:55
Собянин сообщил об уничтожении десятого за день дрона на подлете к Москве Политика, 22:49
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
«Динамо» во главе с Карпиным сыграло вничью в стартовом матче сезона РПЛ Спорт, 22:32
В пригороде Воронежа сбили БПЛА Политика, 22:25
Правительство составило перечень, кому можно передать телефон без штрафа Технологии и медиа, 22:14
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 22:12
Россия вышла из соглашения о военно-техническом сотрудничестве с ФРГ Политика, 22:03
Reuters узнал, какая страна будет возить нефть России после санкций Политика, 22:00
Симоньян рассказала об отсутствии улучшений в состоянии Кеосаяна Общество, 21:48