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Военная операция на Украине ,  
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Число пострадавших при ударе дронов по Воронежу выросло до 24 человек

Гусев: число пострадавших при ударе дронов по Воронежу выросло до 24 человек
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Военная операция на Украине

Число пострадавших при ударе дронов по Воронежу выросло до 24 человек
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В Воронеже число пострадавших при атаке дронов достигло 24 человек, четверо из них — несовершеннолетние: состояние одного врачи оценили как удовлетворительное, двоих — средней степени тяжести, еще один — в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в телеграм-канале. Решением областного правительства создали оперативный штаб, целью которого станет устранение последствий атаки дронов на город. Гусев также заявил о введении режима ЧС на территории Воронежа.

В числе других жертв налета оказался 56-летний мужчина, который находится в коме, еще двое пострадавших остаются в тяжелом состоянии, девять в состоянии средней степени тяжести. Также пять пострадавших, по мнению специалистов, находятся в удовлетворительном состоянии. Большинство жертв получили резаные раны рук и ног.

Гусев вместе с тем отметил, что в каждом районе города формируются ремонтно-восстановительные бригады.

«В каждом районе города уже формируются ремонтно-восстановительные бригады, в которые будут привлечены сотрудники Госжилинспекции, Фонда капитального ремонта, управляющих компаний и специалисты строительных компаний региона», — написал губернатор.

Он также заверил, что воронежцы, которые пока не могут вернуться в квартиры, могут обратиться в пункты временного размещения, им, по словам Гусева, «гарантирована вся необходимая помощь».

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Фото:Прокуратура Воронежской области

В ночь на 15 июля над Воронежской областью сбили 12 БПЛА. Тогда сообщили о 16 пострадавших в результате атаки.

«Один мужчина находится в коме, у другого повреждены легкие, также ранен подросток, у него повреждено бедро», — сообщил Гусев.

Также во время налета было повреждено здание детского сада. В нем разбиты стекла. Детей временно перевели в соседние детсады.

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Теги
Полина Дуганова
Воронеж дроны БПЛА беспилотники Александр Гусев Россия ЧС
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