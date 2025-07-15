СК завел дело о теракте после удара дронов по Воронежу

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После удара дронов по Воронежской и Белгородской областям Следственный комитет возбудил уголовное дело, классифицировав произошедшее по статье о теракте.

Дело возбудили по ч.2 ст.205 УК.

В СК сообщили, что в Воронежской области на объекты гражданской инфраструктуры и жилого сектора ВСУ направили не менее 15 беспилотников. Были повреждены не менее 20 многоквартирных домов, здание детского сада, также повреждения получили объекты инфраструктуры Репьевского и Новоусманского районов, сообщили в ведомстве. За медицинской помощью обратились как минимум 19 человек, среди них — четверо несовершеннолетних.

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В Белгородской области — были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилого сектора. В результате повреждено здание Октябрьского районного суда города Белгорода. Женщина, находившаяся в здании суда, получила ранение.

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