СК завел дело о теракте после удара дронов по Воронежу
После удара дронов по Воронежской и Белгородской областям Следственный комитет возбудил уголовное дело, классифицировав произошедшее по статье о теракте.
Дело возбудили по ч.2 ст.205 УК.
В СК сообщили, что в Воронежской области на объекты гражданской инфраструктуры и жилого сектора ВСУ направили не менее 15 беспилотников. Были повреждены не менее 20 многоквартирных домов, здание детского сада, также повреждения получили объекты инфраструктуры Репьевского и Новоусманского районов, сообщили в ведомстве. За медицинской помощью обратились как минимум 19 человек, среди них — четверо несовершеннолетних.
В Белгородской области — были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилого сектора. В результате повреждено здание Октябрьского районного суда города Белгорода. Женщина, находившаяся в здании суда, получила ранение.
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