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Технологии и медиа ,  
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Минцифры опровергло сбор данных с помощью «Профиля молодого человека»

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Минцифры опровергло информацию о сборе данных россиян до 35 лет с помощью «Профиля молодого человека», сообщает ТАСС.

«Собирать данные россиян с помощью «Профиля молодого человека» никто не будет, его использование добровольное. Информация о якобы сборе данных россиян до 35 лет при помощи «Профиля молодого человека» — фейк», — говорится в сообщении.

Ранее о создании сервиса «Цифровой профиль молодого человека» на портале «Госуслуги» сообщил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. По его словам, его задачей станет объединение в единый профиль данных, которые отражают «социальную, профессиональную и образовательную картину молодого человека».

«Нам нужна сквозная цифровая инфраструктура, сопровождающая человека на всех этапах. Данные не должны обнуляться в 35 лет — они должны работать на его развитие», — сказал Метелев.

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Фото:Franziska Gabbert / dpa-mag / Global Look Press

О планах по созданию «Единого профиля молодого человека на «Госуслугах» РБК писал в конце февраля. Предполагается, что сервис в частности позволит загружать сведения, касающиеся учебы или потенциального устройства на работу.

Тогда сообщалось, что при хранении данных будет использоваться децентрализованная модель. Создание «Профиля молодого человека» стало расширением первоначального проекта о создании на «Госуслугах» «Цифрового портфолио обучающегося».

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