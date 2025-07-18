Минцифры опровергло сбор данных с помощью «Профиля молодого человека»
Минцифры опровергло информацию о сборе данных россиян до 35 лет с помощью «Профиля молодого человека», сообщает ТАСС.
«Собирать данные россиян с помощью «Профиля молодого человека» никто не будет, его использование добровольное. Информация о якобы сборе данных россиян до 35 лет при помощи «Профиля молодого человека» — фейк», — говорится в сообщении.
Ранее о создании сервиса «Цифровой профиль молодого человека» на портале «Госуслуги» сообщил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. По его словам, его задачей станет объединение в единый профиль данных, которые отражают «социальную, профессиональную и образовательную картину молодого человека».
«Нам нужна сквозная цифровая инфраструктура, сопровождающая человека на всех этапах. Данные не должны обнуляться в 35 лет — они должны работать на его развитие», — сказал Метелев.
О планах по созданию «Единого профиля молодого человека на «Госуслугах» РБК писал в конце февраля. Предполагается, что сервис в частности позволит загружать сведения, касающиеся учебы или потенциального устройства на работу.
Тогда сообщалось, что при хранении данных будет использоваться децентрализованная модель. Создание «Профиля молодого человека» стало расширением первоначального проекта о создании на «Госуслугах» «Цифрового портфолио обучающегося».
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