ФНС заблокировала счета Юрия Антонова

Юрий Антонов (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по счетам композитора, певца и народного артиста России Юрия Антонова, следует из данных сервиса автоматической проверки контрагентов «Контур.Фокус», с которыми ознакомилось «РИА Новости».

«На 18 июля найдены решения ФНС о частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам», — говорится в материалах.

Согласно данным системы, Антонов является индивидуальным предпринимателем, основная деятельность которого связана с исполнительским искусством. Он был зарегистрирован как ИП в июле 1997 года.

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Всего за свою карьеру Антонов выпустил более 50 дисков, в том числе более десятка студийных альбомов. В апреле президент России Владимир Путин наградил Антонова орденом «За заслуги перед Отечеством».



Ранее ФНС за долги заблокировала банковские счета двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елене Исинбаевой. Всего были заблокированы три счета, сумма долга составила 818 тыс. руб. Телеграм-канал Shot писал, что долг Исинбаевой по налогам составляет 1,672 млн руб.