 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

МВД запросило право блокировать счета без суда

Органы МВД хотят получить право на быструю приостановку операций по банковским счетам и доступ к банковской информации. За необходимым разрешением представители ведомства уже обратились к прокуратуре, сказал глава департамента
Фото: Richard Ellis / ZUMA / ТАСС
Фото: Richard Ellis / ZUMA / ТАСС

МВД нуждается в дополнительных механизмах для борьбы с мошенниками, поэтому рассчитывает получить право на быструю блокировку денежных средств на банковских счетах, заявил начальник Уголовно-правового управления Договорно-правового департамента МВД России Алексей Плотницкий.

«Нам очень важно по любому IT-преступлению максимально быстро заблокировать ход денежных средств. Сейчас у нас такой возможности нет. Пока мы получаем согласие в прокуратуре, в суде, это все дни, это не часы, это дни», — сказал Плотницкий, выступая в Совете федерации (цитата по ТАСС).

Плотницкий напомнил, что сейчас рассматривается законопроект, который предоставит органам внутренних дел, возможно, временно приостанавливать операции с денежными средствами. Отвечая на критику указанной инициативы, он отметил, что «приостановление — это не арест». «Что мы хотим достичь? Создать определенное неудобство человеку на определенный период времени или сделать возможным, чтобы этот человек лишился денежных средств?» — сказал представитель МВД.

Законопроект, о котором идет речь, инициировало правительство. В Госдуму документ был внесен в конце апреля, а 27 мая его приняли в первом чтении. Поправки предлагается внести в уголовно-процессуальный кодекс. Они предусматривают, что следователи и дознаватели в случаях, не терпящих отлагательства, получат возможность принимать решение о приостановке подозрительных операций с денежными средствами и счетами на срок не более 10 суток.

По мнению Плотницкого, МВД также должно иметь оперативный доступ к банковской информации. Он подчеркнул, что речь не идет о посягательстве на банковскую тайну. «Это вопрос очень серьезный. Ведь если мы посмотрим, самые большие утечки персональных данных, банковской информации, идет не со стороны органов внутренних дел или государственных органов, она идет со стороны самих кредитных организаций», — аргументировал он.

МВД начало блокировать номера абонентов за сдачу аккаунтов мошенникам
Общество
Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / РБК

Представитель министерства обратил внимание, что на запросы правоохранительных органов о предоставлении информации по банковским счетам «не то что неделями, месяцами не отвечают». Кроме того, дознаватели, которые в основном занимаются расследованием преступлений, в том числе связанными с мошенничеством, не имеют допуска к банковской тайне.

«Органы внутренних дел — это пожарные, когда уже все сгорело, мы появляемся. И в итоге остаемся мы виноватыми. Поэтому должен быть выработан механизм, представляющий органам внутреннего дела определенные полномочия», — заключил он.

В 2024 году, согласно статистике Банка России, мошенники похитили со счетов россиян рекордные 27,5 млрд руб. В январе—марте 2025 года банкам удалось предотвратить 43,8 млн попыток мошенников похитить деньги со счетов клиентов и спасти 4,6 трлн руб. Однако преступники все равно смогли совершить мошеннических операций почти на 6,9 млрд руб.

Читайте РБК в Telegram.

Рябков анонсировал новый раунд переговоров России и США

Фон дер Ляйен предложила новые антироссийские санкции

СК выявил крупнейшую серую ферму майнеров в Иркутске

Мединский назвал ошибку западных стран в конфликте на Украине

Число американских войск в Лос-Анджелесе превысило количество контингента США в Сирии и Ираке

Маск извинился за свои посты о Трампе

Bloomberg: США и Китай договорились о рамочном соглашении по торговле

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Узбекистан потребовал от России относиться к мигрантам с уважением

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Милена Костерева
МВД банковские счета блокировка мошенники
Материалы по теме
Мошенники научились похищать деньги под видом школьных психологов
Общество
МВД предупредило о схемах мошенников с «выплатами» в честь Дня России
Общество
МВД напомнило о хитростях при разговоре с мошенниками
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 89,79 (-0,57) Инвестиции, 10 июн, 19:19 Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 78,6 (-0,55) Инвестиции, 10 июн, 19:19
Почему современный ресторан — микс гастрономии, дизайна и технологий РБК и VOYAH, 19:30
МВД запросило право блокировать счета без суда Финансы, 19:24
Хачанов с трудом вышел в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе Спорт, 19:22
Лучший бомбардир «Витязя» ушел в ЦСКА Спорт, 19:15
В МОК поблагодарили федерации за допуск россиян в нейтральном статусе Спорт, 18:51
В НЦ «Россия» обсудили глобальные тренды выставочной индустрии Отрасли, 18:50
Минюст начал обсуждать снижение возраста уголовной ответственности до 14 Общество, 18:46
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Умер немецкий скульптор и художник Гюнтер Юккер Общество, 18:39
В Подмосковье несколько десятков мигрантов задержали после массовой драки Общество, 18:35
Трамп оценил слова Маска о сожалении из-за публикаций о нем Политика, 18:35
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:28
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 18:20
В Крыму задержали мошенников, которые обманывали контрактников Общество, 18:19
Организаторы «Интервидения» заявили об участии в конкурсе артистов из США Общество, 18:19