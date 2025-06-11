МВД запросило право блокировать счета без суда

Органы МВД хотят получить право на быструю приостановку операций по банковским счетам и доступ к банковской информации. За необходимым разрешением представители ведомства уже обратились к прокуратуре, сказал глава департамента

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МВД нуждается в дополнительных механизмах для борьбы с мошенниками, поэтому рассчитывает получить право на быструю блокировку денежных средств на банковских счетах, заявил начальник Уголовно-правового управления Договорно-правового департамента МВД России Алексей Плотницкий.

«Нам очень важно по любому IT-преступлению максимально быстро заблокировать ход денежных средств. Сейчас у нас такой возможности нет. Пока мы получаем согласие в прокуратуре, в суде, это все дни, это не часы, это дни», — сказал Плотницкий, выступая в Совете федерации (цитата по ТАСС).

Плотницкий напомнил, что сейчас рассматривается законопроект, который предоставит органам внутренних дел, возможно, временно приостанавливать операции с денежными средствами. Отвечая на критику указанной инициативы, он отметил, что «приостановление — это не арест». «Что мы хотим достичь? Создать определенное неудобство человеку на определенный период времени или сделать возможным, чтобы этот человек лишился денежных средств?» — сказал представитель МВД.

Законопроект, о котором идет речь, инициировало правительство. В Госдуму документ был внесен в конце апреля, а 27 мая его приняли в первом чтении. Поправки предлагается внести в уголовно-процессуальный кодекс. Они предусматривают, что следователи и дознаватели в случаях, не терпящих отлагательства, получат возможность принимать решение о приостановке подозрительных операций с денежными средствами и счетами на срок не более 10 суток.

По мнению Плотницкого, МВД также должно иметь оперативный доступ к банковской информации. Он подчеркнул, что речь не идет о посягательстве на банковскую тайну. «Это вопрос очень серьезный. Ведь если мы посмотрим, самые большие утечки персональных данных, банковской информации, идет не со стороны органов внутренних дел или государственных органов, она идет со стороны самих кредитных организаций», — аргументировал он.

Представитель министерства обратил внимание, что на запросы правоохранительных органов о предоставлении информации по банковским счетам «не то что неделями, месяцами не отвечают». Кроме того, дознаватели, которые в основном занимаются расследованием преступлений, в том числе связанными с мошенничеством, не имеют допуска к банковской тайне.

«Органы внутренних дел — это пожарные, когда уже все сгорело, мы появляемся. И в итоге остаемся мы виноватыми. Поэтому должен быть выработан механизм, представляющий органам внутреннего дела определенные полномочия», — заключил он.

В 2024 году, согласно статистике Банка России, мошенники похитили со счетов россиян рекордные 27,5 млрд руб. В январе—марте 2025 года банкам удалось предотвратить 43,8 млн попыток мошенников похитить деньги со счетов клиентов и спасти 4,6 трлн руб. Однако преступники все равно смогли совершить мошеннических операций почти на 6,9 млрд руб.