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Новые законы в России ,  
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Госдума увеличила штраф за отказ остановить машину по требованию полиции

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Новые законы в России
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / РБК
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / РБК

Госдума приняла в третьем и финальном чтении законопроект об увеличении до 10 тыс. руб. штрафа за отказ остановить машину по требованию полиции. Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект был внесен в Госдуму в феврале 2024 года группой депутатов и сенаторов и принят в первом чтении в сентябре того же года, во втором чтении — в июне 2025 года. Он предусматривает ряд изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Так, в настоящее время за невыполнение требования сотрудника полиции, должностного лица таможенного органа или контролера в сфере транспорта об остановке предусмотрен штраф от 500 до 800 руб. Согласно новым нормам, штрафы будут увеличены до 7–10 тыс. руб. Кроме того, законом вводится норма об ответственности за повторное нарушение: за него водителям грозит лишение прав на срок до шести месяцев и штраф в размере 10 тыс. руб.

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Фото:Антон Вергун / ТАСС

Также закон устанавливает административную ответственность за невыполнение водителем требования о прохождении весового и габаритного контроля. За такое нарушение владельцу транспортного средства будет грозить штраф в размере 600 тыс. руб.

В пояснительной записке авторы законопроекта отметили, что сейчас во многих регионах водителям выгоднее нарушать закон, чем его соблюдать. Например, вместо того чтобы останавливаться по требованию инспектора или проходить весовой контроль, нарушители предпочитают игнорировать эти правила.

Причина заключается в том, что действующие штрафы за такие нарушения относительно малы. Фактически водителям дешевле один раз заплатить небольшой штраф, чем соблюдать все требования и рисковать получить гораздо более серьезное наказание, добавили авторы законопроекта.

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Евгений Вахляев
Госдума штрафы законопроект КоАП
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