Госдума расширила полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав

ГИБДД получит дополнительные основания для лишения водительских прав. Водителя могут отправить на внеочередное обследование и лишить прав, если найдут болезнь или он не придет

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Нижняя палата парламента России расширила права сотрудников ГИБДД по аннулированию уже выданных водительских прав, следует из карточки законопроекта, принятого разом во втором и третьем чтениях.

По действующим законам водители должны проходить медицинские осмотры:

раз в десять лет при получении или продлении водительского удостоверения;

раз в два года для периодических медосмотров;

водители, перевозящие пассажиров или опасные грузы, должны проходить медосмотр практически ежедневно.

Новый законопроект позволяет отправить водителя на внеочередное обязательное медицинское освидетельствование, которое тот должен пройти, уложившись в три месяца. При подтверждении заболевания данные занесут в базу данных Минздрава, сведения об этом автоматически поступят в ГИБДД, и права будут аннулированы.

Проект предполагает, что водительские медкомиссии подключат к единой базе Минздрава, медсправки переведут в электронный вид и их больше не надо будет предъявлять в ГИБДД. Данные будут сразу поступать в инспекцию. Если водитель не приходит на внеочередное обследование, его также могут лишить прав.

При этом водитель может вернуть право на управление автомобилем, которое он потерял в связи с одним из этих оснований, если у него будет медицинское заключение об отсутствии противопоказаний.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2027 года. Его еще должны одобрить Совет Федерации, а затем документ отправится на подпись президенту.

Изменения были подготовлены правительством в рамках президентского поручения еще в 2022 году, приняты в первом чтении и с тех пор находились без движения.

Водительские права регулирует Кодекс России об административных правонарушениях. Так, на 1–3 месяца могут лишить прав за повторное вождение незарегистрированной машины или за езду без госзнаков или со скрытыми знаками. Кроме того, человек может потерять водительские права на срок от полугода до года, если будет ездить с фальшивыми знаками или с красными огнями спереди и т.д.

Несколько категорий заболеваний могут лишить человека водительских прав. К ним относятся различные психические расстройства, включая шизофрению, умственную отсталость, эпилепсию, а также некоторые расстройства настроения и поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ. Кроме того, заболевания глаз, такие как слепота обоих глаз или значительное ухудшение зрения, также могут стать причиной запрета на вождение.