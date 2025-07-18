В Минздраве сообщили об увольнении 21% медсестер в первый год работы

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

21% российских медсестер, пришедших на работу в медицинские учреждения, увольняются в течение первого года, сообщила заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова на конференции «Кадры для современного здравоохранения. Стратегия по снижению дефицита кадров». Ее слова передает ТАСС.

«Мы с Пенсионным фондом решили посмотреть, сколько из молодых специалистов, пришедших на должность медицинских сестер, остались работать в своих организациях больше года. Из 69 тыс. почти 15 тыс. медицинских сестер проработали меньше года и уволились. [Это] 21% от пришедших изначально на работу в течение первого года», — сказала она.

Семенова отметила, что лидируют по числу уволившихся республики Тыва (42%), Алтай (41%), Калмыкия (34%), Бурятия (33%) и Курганская область (32%). Менее 15% медсестер увольняются в первый год работы в Ивановской и Херсонской областях, а также в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах.

В феврале глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о нехватке в России 23,3 тыс. врачей и 63,6 тыс. медработников среднего звена. Тогда он пояснил, что многие врачи старшего возраста ушли из медицинской отрасли после начала пандемии. Общий прирост врачебного персонала в период 2019–2024 годов составил около 6,5 тыс. человек, отметил министр.

В мае на расширенном заседании коллегии Минздрава Мурашко представил доклад, согласно которому дефицит врачей в государственных медицинских учреждениях планируется сократить на 95%. В частности, планируется увеличить контрольные цифры приема по медицинским программам специалитета в университетах до 30,8 тыс. человек.