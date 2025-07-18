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Лукашенко заявил, что с картофелем в Белоруссии нельзя шутить

Лукашенко заявил, что с урожаем картофеля в Белоруссии нельзя шутить

Лукашенко заявил, что с картофелем в Белоруссии нельзя шутить
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал «не шутить» с урожаем картофеля в Белоруссии, чтобы «не получить по ушам» от жителей страны. Об этом он заявил на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании, фрагмент которого показал близкий к пресс-службе главы белорусского государства телеграм-канал «Пул Первого».

«Больше всего меня беспокоит, чтобы фитофтора картошку не съела. Посмотрите. Упаси Господь, мне доложат, что вы не обработали картофель. И опять будем переживать в будущем году, в марте-апреле, что нам картошки не хватило», — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что, несмотря на переживания, его успокаивает то, что в стране производство картофеля сконцентрировано в отдельных хозяйствах, «там, где умеют его возделывать». «Смотрите, чтобы вы не потеряли картофель», — сказал президент, обращаясь к министру сельского хозяйства и продовольствия республики Юрию Горлову.

Белорусский лидер потребовал серьезно отнестись к вопросу урожая картофеля. «Сегодня нельзя шутить! Пошутили в прошлом году — получили от населения по ушам. И оправдываемся от президента до председателей райисполкомов, что картофель в России был дороже в три раза — его вывезли», — отметил он.

Лукашенко подчеркнул, что нужно вырастить такой урожай картофеля, чтобы хватило для внутреннего рынка и на экспорт.

Нехватку белорусской картошки создали искусственно и по внутриполитическим причинам, отмечал ранее президент Белоруссии. «Когда проверил Комитет госконтроля некоторых деятелей — оказывается, в политике было дело», — поделился белорусский лидер. По его словам, картошки «хватало, но где-то придержали» с целью показать, что «президент в ценообразование вмешался».

Ранее президент Белоруссии предупреждал граждан о вреде картофеля для фигуры. «Если мы будем есть картошку, как пишем в «тиктоках», то худенькими не будем. Один раз в неделю, два максимум, и то запеченную, пюре», — сказал глава страны.

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