Лукашенко предупредил о вреде картошки для фигуры
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег граждан о вреде картофеля для фигуры, передает БелТА.
«Если мы будем есть картошку, как пишем в «тиктоках», то худенькими не будем. Один раз в неделю, два максимум, и то запеченную, пюре», — сказал глава страны во время поездки в Волковысский район.
Лукашенко также поинтересовался обстановкой с картофелем в регионе. Контролирующие органы заверили его, что проблем не обнаружили.
«Смотрите, чтобы не было [проблем] в будущем году», — пригрозил президент и посоветовал сельхозпроизводителям запастись картошкой, чтобы ее хватало. Он также прокомментировал подорожание картошки в России, указав, что в стране обнаружили «саботаж».
«Я понимаю, конечно, в России в 2-3 раза дороже был картофель. Кто-то же хочет заработать — крестьяне вывозили, фермеры вывозили. С одной стороны. Ну, а с другой стороны, какой-то там где-то обнаружили саботаж», — сказал Лукашенко.
Ранее белорусский глава объяснил дефицит картошки в стране. Он заявил, что ее нехватку создали искусственно и по внутриполитическим причинам. По словам Лукашенко, картошки «хватало, но где-то придержали» с целью показать, что «президент в ценообразование вмешался».
В мае президент России Владимир Путин предложил закупать картофель в Белоруссии, поскольку «там большие специалисты по картошке». Лукашенко вскоре заявил, что белорусам необходимо вырастить столько картофеля, чтобы хватило и Белоруссии, и России и призвал «помочь братьям-россиянам».
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