 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Лукашенко предупредил о вреде картошки для фигуры

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег граждан о вреде картофеля для фигуры, передает БелТА.

«Если мы будем есть картошку, как пишем в «тиктоках», то худенькими не будем. Один раз в неделю, два максимум, и то запеченную, пюре», — сказал глава страны во время поездки в Волковысский район.

Лукашенко также поинтересовался обстановкой с картофелем в регионе. Контролирующие органы заверили его, что проблем не обнаружили.

«Смотрите, чтобы не было [проблем] в будущем году», — пригрозил президент и посоветовал сельхозпроизводителям запастись картошкой, чтобы ее хватало. Он также прокомментировал подорожание картошки в России, указав, что в стране обнаружили «саботаж».

«Я понимаю, конечно, в России в 2-3 раза дороже был картофель. Кто-то же хочет заработать — крестьяне вывозили, фермеры вывозили. С одной стороны. Ну, а с другой стороны, какой-то там где-то обнаружили саботаж», — сказал Лукашенко.

Путин процитировал слова Лукашенко о проданной России картошке
Политика

Ранее белорусский глава объяснил дефицит картошки в стране. Он заявил, что ее нехватку создали искусственно и по внутриполитическим причинам. По словам Лукашенко, картошки «хватало, но где-то придержали» с целью показать, что «президент в ценообразование вмешался».

В мае президент России Владимир Путин предложил закупать картофель в Белоруссии, поскольку «там большие специалисты по картошке». Лукашенко вскоре заявил, что белорусам необходимо вырастить столько картофеля, чтобы хватило и Белоруссии, и России и призвал «помочь братьям-россиянам».

Читайте РБК в Telegram.

Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана. Главные новости 

Нетаньяху обратился к народу Ирана. Видео

Кадры работы ПВО и попадания иранских ракет по Тель-Авиву

Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»

Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца

Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений

Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города

Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Александр Лукашенко картофель Белоруссия фигура
Материалы по теме
Путина удивила ремарка Орешкина о проблемах с картофелем в Белоруссии
Бизнес
Лукашенко посоветовал всем сажать картофель со словами «еще время есть»
Экономика
Глава Калининградской области запретил вывозить картофель
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 22:12
На НПЗ «Фаджр Джам» в Иране начался пожар после удара Израиля Политика, 22:07
Лукашенко предупредил о вреде картошки для фигуры Общество, 21:43
Поселиться насовсем: как выглядит премиальный жилой квартал от Pioneer РБК и Pioneer, 21:33
Трамп рассказал о телефонном разговоре с Путиным Политика, 21:18
В США неизвестный застрелил депутата и ее мужа Общество, 21:13
Украинские гимнасты разгромили номер в немецком отеле после неудачи на ЧЕ Спорт, 21:10
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Делегация российских ученых сообщила об ожидании эвакуации из Тегерана Общество, 21:08
Особенности национальной еды: как возникло разнообразие российской кухни РБК и Перекрёсток, 20:52
США перебросили свои системы ПВО с Украины на Ближний Восток Политика, 20:27
Актер Курского драмтеатра Сергей Тоичкин утонул под Ижевском Общество, 20:06
Иран заявил о невозможности переговоров с США, пока Израиль наносит удары Политика, 20:06
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественников РБК и ПИК, 19:55
Василий Березуцкий покинул пост главного тренера азербайджанского клуба Спорт, 19:52