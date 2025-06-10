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Политика ,  
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Лукашенко объяснил дефицит картошки в Белоруссии

Лукашенко объяснил дефицит картошки в Белоруссии политическими причинами
Фото: Егор Еремов / РИА Новости
Фото: Егор Еремов / РИА Новости

Нехватку белорусской картошки создали искусственно и по внутриполитическим причинам, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает телеграм-канал «Пул первого».

«Когда проверил Комитет госконтроля некоторых деятелей — оказывается, в политике было дело», — поделился белорусский лидер. По его словам, картошки «хватало, но где-то придержали» с целью показать, что «президент в ценообразование вмешался».

«А когда он [президент] с наручниками пришел, на стол положил, бульба появилась», — добавил Лукашенко.

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В конце мая президент России Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов обсудил, в частности, проблемы обеспечения населения картофелем и другими овощами.

Он предложил закупать картофель в Белоруссии, поскольку «там большие специалисты по картошке». Однако заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин ответил, что в соседнем государстве закончился этот корнеплод, что вызвало у Путина удивление. После этого Лукашенко заявил, что белорусам необходимо вырастить столько картофеля, чтобы хватило и Белоруссии, и России. Лукашенко подчеркнул, что речь идет не о благотворительности, а о «приличных деньгах» и «приличных ценах».

В начале мая Лукашенко объяснял нехватку картофеля в белорусских магазинах переориентацией производителей на российский рынок, где цена на продукт значительно выше.

Президент отметил, что граждане хотят покупать отечественную продукцию по низким ценам, а крестьяне, наоборот, заинтересованы продать свой товар подороже.

«Если кто-то уж переживает за картофель — месяц выдержим. Но без картофеля не будем», — заявил тогда Лукашенко.

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Персоны
Полина Минаева
Александр Лукашенко Белоруссия картофель товары цены
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Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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