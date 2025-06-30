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Политика ,  
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В Белоруссии сообщили о срыве атаки дронов на стратегические объекты

Спецоперация «Гарпун» по предотвращению удара продолжалась 732 дня. Организатор атаки находился за границей, уточнили в КГБ

Белорусский Комитет государственной безопасности предотвратил спецоперацию по атаке на стратегические объекты страны с помощью дронами, сообщает телеканал ОНТ.

По информации телеканала, что спецоперация «Гарпун» продолжалась 732 дня. В результате сотрудникам КГБ удалось найти организатора удара, он находился в другой стране.

В комитете не уточнили, по каким именно предприятиям готовили атаки. ОНТ сообщает, что подробности операции раскроют в документальном фильме — он выйдет в эфир 30 июня.

«Беларусь 1» сообщил о задержании готовившего атаку на Белорусскую АЭС
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Фото:РУП «Белорусская атомная электростанция»

Весной 2021 года белорусские спецслужбы сообщили о предотвращении покушения на президента страны Александра Лукашенко. По его словам, участники заговора планировали захватить одного или двух его детей. При этом президент отметил, что власти «обнаружили работу явно иностранных спецслужб — скорее всего, ЦРУ, ФБР».

В Госдепартаменте опровергли причастность США к подготовке переворота, назвав такие сообщения «абсолютно ложными».

Белоруссия заявила о попытке удара дронами по Минску с территории Литвы
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Заседание VII Всебелорусского народного собрания,&nbsp;Минск

Весной 2024 года в КГБ сообщили о предотвращении ударов боевых дронов по Минску и его пригородам с территории Литвы. В ведомстве отметили, что «радикалы» в Литве и Польше производят боевые дроны для ударов по ключевым объектам Белоруссии. Литва опровергла обвинения и назвала заявления полной дезинформацией.

В мае 2025 года КГБ заявила о задержании одного из участников группы, планировавшей атаки дронами на Белорусскую АЭС. По информации ведомства, задержанный Павел Белютин в 2020 году принимал участие в протестах после президентских выборов в стране.

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Теги
Дарья Беспалько
Белоруссия КГБ Белоруссии беспилотники
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