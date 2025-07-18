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Общество ,  
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В Москве две сестры-спортсменки избили полицейских

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Москве двух девушек задержали за драку с полицейскими, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в одном из торговых центров. Прибыв по указанному адресу, полицейские выявили компанию людей, нарушающую общественный порядок, на что им было вынесено устное предупреждение.

«При этом один из граждан продолжил нарушать общественный порядок, после чего ему было предложено проследовать в территориальный ОМВД для составления административного материала, на что тот ответил отказом, и двое гражданок, находившихся рядом, нанесли телесные повреждения сотрудникам полиции», — сказал собеседник агентства.

Участников конфликта задержали и доставили в отдел полиции, где в отношении них были составлены административные материалы по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП). В столичном СК сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

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Там также уточнили, что нарушительницы были сестрами.

Как пишет MSK1.ru, девушки являются бывшими участницами сборной Украины по художественной гимнастике. По информации издания, драка произошла 17 июля в торговом центре «Авиапарк» во время празднования дня рождения в детском парке развлечений. Как пишет телеграм-канал «112», ближе к закрытию торгового центра взрослые начали искать место, где можно покурить, не выходя на улицу. Они стали курить в самом центре, после чего администрация вызвала полицию.

В Сочи 15 июля полиция задержала четырех туристов, устроивших драку возле подъемника на горнолыжном курорте в Красной Поляне. Ими оказались приезжие из Тюмени и Кемеровской области, им грозит штраф или 15 суток ареста.

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