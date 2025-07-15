В Сочи задержали четверых туристов, подравшихся в очереди на канатку
Полиция задержала четырех туристов, устроивших драку возле подъемника на горнолыжном курорте в Красной Поляне. Ими оказались приезжие из Тюмени и Кемеровской области, сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Краснодарскому краю.
По информации ведомства, мужчины знакомы друг с другом. Однако причину конфликта они объяснить не смогли.
«Каждый из них привлечен к административной ответственности. Правонарушителям грозит штраф или 15 суток ареста», — объяснили в региональном МВД.
Драка произошла в очереди на канатную дорогу. Горнолыжный курорт запустил акцию — подъем в горы за 100 руб. У подъемника образовалась огромная очередь из желающих, в которой подрались мужчины. В потасовке досталось и рядом стоящей девушке. Молодой человек ударил ее кулаком по лицу, а когда она упала, пнул ее ногой.
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