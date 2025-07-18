В АКОРТ зафиксировали падение минимальных цен на арбузы за год на 17%

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Минимальные розничные цены на арбузы в России по состоянию на середину июля 2025 года снизились на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщили ТАСС в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

«По данным АКОРТ, в середине июля текущего года наиболее заметно по сравнению с 2024 годом подешевели арбузы: в сетевой рознице цены начинаются от 30 руб., что на 17% ниже, чем в июле прошлого года, а у отдельных ретейлеров уже есть предложения и по 20 руб. за 1 кг», — говорится в сообщении.

В ассоциации отметили, что снижение цен вызвано ростом поступлений отечественных производителей и расширением поставок. Кроме того, влияние оказывают действия ретейлеров и производителей по поддержанию доступных цен на товары высокого сезонного спроса.

По информации АКОРТ, в ассортименте торговых сетей — членов ассоциации представлены сезонные крымские и астраханские арбузы с косточками, арбузы без косточек, желтые арбузы с косточками, арбузы сорта «Черный принц» без косточек и овальные арбузы «Яйцо дракона». При этом более 90% ассортимента формируют арбузы, выращенные в России. Небольшая доля импорта приходится на арбузы из Казахстана, Ирана и Турции.

Минимальные цены на дыни у федеральных ретейлеров сейчас находятся на том же уровне, что и год назад, — 99 руб. за 1 кг, добавили в АКОРТ.

Ранее эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предложили на время заморозить цены на некоторые продукты. По их мнению, это может помочь в борьбе с инфляцией. Эксперты считают, что необходимо на три-четыре месяца заморозить, в частности, стоимость мяса, яиц, хлеба и картофеля.