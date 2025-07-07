Генпрокуратура поручила проверить цены на такси при перебоях связи
Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил ведомству проверить обоснованность повышения цен на услуги такси в условиях ограничения работы мобильной связи и интернета, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Краснов пояснил, что проверка законности действий агрегаторов такси и перевозчиков была инициирована в связи с многочисленными обращениями граждан о резком повышении цен на такси при перебоях в работе мобильной связи и интернета.
«По итогам проверки будет принят исчерпывавший комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на пресечение нарушений прав граждан», — говорится в сообщении.
Генпрокурор подчеркнул, что особое внимание будет уделено вопросам возможного сговора о повышении стоимости услуг такси.
Ограничения работы мобильной связи и интернета вводят в российских регионах на фоне атак дронов.
Как сообщает «Ростов-на-Дону Онлайн», во время перебоев со связью в Ростове стоимость проезда на такси увеличивалась в несколько раз.
Источник из сферы пассажирских перевозок сообщил порталу, что такой рост цен связан с тем, что без работы мобильного интернета сервис видит лишь тех водителей, кто подключен к нему с помощью Wi-Fi. Стоимость проезда на такси кратно растет в связи с тем, что число пассажиров превышает количество машин.
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