Лукашенко пригрозил «отрывать головы» за нехватку механизаторов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство нехваткой механизаторов во время уборочной кампании и потребовал привлечь к сельскохозяйственным работам горожан, имеющих соответствующий опыт. Об этом он заявил на селекторном совещании в Минске, его слова передает агентство «БелТА».
«Вот за это надо уже не только уши, но и голову отрывать», — заявил Лукашенко, комментируя то, что на кормоуборочных и зерноуборочных комбайнах работают одни и те же механизаторы.
Он отметил, что этот вопрос уже поднимали в прошлом году. Тогда выдвигалось предложение задействовать в уборке урожая горожан, имеющих опыт работы комбайнерами или их помощниками.
«С ними надо было договориться и привлечь их, мобилизовать их, говоря военным языком, на уборку урожая», — добавил Лукашенко.
Также на совещании президент Белоруссии поинтересовался, когда будет завершен ремонт зерноуборочной техники и будут решены вопросы обеспечения ее топливом. Лукашенко отметил, что небрежная работа в ходе уборочной кампании грозит неизбежными потерями урожая.
Ранее Лукашенко потребовал к сентябрю очистить территорию Белоруссии от поваленных деревьев. Он отметил, что расточительное отношение к древесине чревато потерей полезного сырья.
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