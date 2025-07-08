Лукашенко потребовал очистить Белоруссию к осени от валяющихся бревен

К сентябрю на территории Белоруссии не должно остаться ни одного поваленного дерева, потребовал президент страны Александр Лукашенко во время рабочей поездки по Могилевской области, передает агентство БелТА.

«Чтобы к 1 сентября по стране не было ни одного бревна, выделяющегося на опушке леса», — сказал глава республики. По его словам, если этого не сделать вовремя, дерево, как сырье, на которое есть спрос, попросту сгниет.

Телеграм-канал «Пул первого» опубликовал кадры, на которых Лукашенко критикует местных чиновников за расточительство полезной древесины.

«Это что за бесхозяйственность? Вывезли лес и бросили», — резюмировал глава страны.

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