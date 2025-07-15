Лукашенко похвалил Беглова за уборку снега в Петербурге
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с прибывшим в Минск губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым похвалил его за отличную уборку улиц зимой. Об этом сообщает «Фонтанка».
«Знаю, что есть так называемые недовольные, которые всегда вас подкритиковывают за коммунальное обслуживание, особенно зимой. Хотя я когда был в Питере, вы знаете... <...> Чистота была не только там, где мы проезжали. Нам в Минске надо учиться, как работать», — сказал Лукашенко.
Он добавил, что в Белоруссии произвели специальный образец коммунальной техники для уборки узких улиц, который передадут Петербургу.
Визит Беглова в Белоруссию проходит с 13 по 16 июля. Как пишет БелТА, визит делегации Санкт-Петербурга в страну приурочен к 25-летию побратимских связей между Петербургом и Минском.
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