 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Лукашенко похвалил Беглова за уборку снега в Петербурге

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с прибывшим в Минск губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым похвалил его за отличную уборку улиц зимой. Об этом сообщает «Фонтанка».

«Знаю, что есть так называемые недовольные, которые всегда вас подкритиковывают за коммунальное обслуживание, особенно зимой. Хотя я когда был в Питере, вы знаете... <...> Чистота была не только там, где мы проезжали. Нам в Минске надо учиться, как работать», — сказал Лукашенко.

Лукашенко предложил Беглову забрать лазурные автобусы на техобслуживание
Экономика
Фото:Максим Константинов / Global Look Press

Он добавил, что в Белоруссии произвели специальный образец коммунальной техники для уборки узких улиц, который передадут Петербургу.

Визит Беглова в Белоруссию проходит с 13 по 16 июля. Как пишет БелТА, визит делегации Санкт-Петербурга в страну приурочен к 25-летию побратимских связей между Петербургом и Минском.

Читайте РБК в Telegram.

Дмитриев рассказал о перспективах диалога России и США

ЕС начал запаздывать с заполнением хранилищ газа к зиме

Умер режиссер первых сезонов «Каменской» Юрий Мороз

Reuters: ЕС намерен предотвратить введение новых пошлин США

Зеленский предложил Свириденко возглавить правительство Украины

В Санкт-Петербурге сожгли более 500 кг кокаина на миллиард рублей

Министр обороны Германии заявил о готовности «убивать российских солдат» в случае войны

В Сочи туристы устроили драку из-за акции. Видео

Трамп назвал условие ввода санкций против России через 50 дней

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Евгений Вахляев
Александр Лукашенко Белоруссия Санкт-Петербург Александр Беглов уборка снега
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Александр Беглов фото
Александр Беглов
политик, губернатор Санкт-Петербурга
19 мая 1956 года
Материалы по теме
Лукашенко рассказал, как Путин угостил его козьим молоком
Политика
Лукашенко потребовал очистить Белоруссию к осени от валяющихся бревен
Политика
Беглов заявил, что даже «ворчащие» на Россию страны любят ее культуру
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 91,12 (-0,38) Инвестиции, 14 июл, 07:24 Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 77,89 (-0,02) Инвестиции, 14 июл, 07:24
В Европе разочаровались большим заявлением Трампа о России Политика, 03:55
Лукашенко похвалил Беглова за уборку снега в Петербурге Общество, 03:21
Рютте объяснил поставки оружия США Киеву через Европу Политика, 03:02
FT узнала, почему Яккарино уволилась с поста гендиректора X Технологии и медиа, 02:43
Китай запустил космический грузовик «Тяньчжоу-9» Технологии и медиа, 02:00
Во Франции заявили о риске «открытой войны» в сердце Европы к 2030 году Политика, 01:56
Латвия перестала признавать российские загранпаспорта без биометрии Политика, 01:24
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Писториус договорился «быстро и тихо» купить Patriot для Украины Политика, 01:02
xAI заключила контракт с Министерством обороны США Технологии и медиа, 00:54
Суд отменил штраф молдавского священника за паломничество по России Политика, 00:35
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil, 00:35
Маск предложил новый источник инвестиций для финансирования xAI Политика, 00:27
Сотрудников Starbucks обяжут работать из офиса больше дней в неделю Бизнес, 00:08
Клуб россиянина заработал рекордные призовые в международных кубках Спорт, 00:00