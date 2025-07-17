ФСБ отчиталась о задержании собиравшего данные о Балтфлоте агента СБУ
Сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб, собиравшего данные о базе Балтийского флота и частях Ленинградского военного округа с целью подрыва обороноспособности России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление ФСБ.
Следствие установило, что мужчина по собственной инициативе вышел на связь с украинскими спецслужбами и выполнял их поручения.
Задержанного обвинили по статье о содействии террористической деятельности — ч. 3 ст. 205.1 Уголовного кодекса. Она предусматривает до 20 лет лишения свободы. Подозреваемому уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее, 14 июля, в Тюмени уничтожили агента Украины, который готовил теракт против военнослужащего Минобороны России. При попытке задержания подозреваемый оказал вооруженное сопротивление.
Для подготовки теракта он извлек взрывное устройство из предварительно подготовленного схрона. При ликвидации преступника никто из силовиков и местных жителей не пострадал.
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