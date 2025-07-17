ФСБ отчиталась о задержании собиравшего данные о Балтфлоте агента СБУ

Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

Сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб, собиравшего данные о базе Балтийского флота и частях Ленинградского военного округа с целью подрыва обороноспособности России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Следствие установило, что мужчина по собственной инициативе вышел на связь с украинскими спецслужбами и выполнял их поручения.

Задержанного обвинили по статье о содействии террористической деятельности — ч. 3 ст. 205.1 Уголовного кодекса. Она предусматривает до 20 лет лишения свободы. Подозреваемому уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее, 14 июля, в Тюмени уничтожили агента Украины , который готовил теракт против военнослужащего Минобороны России. При попытке задержания подозреваемый оказал вооруженное сопротивление.

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Для подготовки теракта он извлек взрывное устройство из предварительно подготовленного схрона. При ликвидации преступника никто из силовиков и местных жителей не пострадал.