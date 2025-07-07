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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ задержала ставших жертвами телефонных мошенников диверсантов

Сюжет
Военная операция на Украине

ФСБ задержала ставших жертвами телефонных мошенников диверсантов
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Четырех граждан России, ставших жертвами телефонных мошенников, задержали за шпионаж в пользу спецслужб Украины и осуществление диверсий, следует из пресс-релиза ФСБ, с которым ознакомился РБК.

ФСБ России совместно с МВД пресекла деятельность граждан 1992, 2001 и 2004 годов рождения. Задержания прошли в Челябинской, Ивановской и Тульской областях. По данным следствия, фигуранты вели разведку, фото- и видеосъемку объектов транспортной и энергетической инфраструктуры, а также совершили поджоги автомобилей сотрудников правоохранительных органов и повредили опоры высоковольтных ЛЭП.

Задержанные утверждают, что стали жертвами телефонных мошенников, из-за которых перевели на «безопасные счета» от 250 тыс. до 1,5 млн руб. После этого с ними связались через мессенджеры Telegram и WhatsApp неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Под угрозой уголовного преследования за финансирование ВСУ подозреваемых подговорили совершить преступления под предлогом участия в «проверке антитеррористической защищенности объектов».

Задержанным предъявлены обвинения, по которым им грозит до 20 лет лишения свободы, однако спецслужба не уточнила, по каким статьям уголовного кодекса их привлекли к ответственности.

ФСБ России подчеркивает, что украинские спецслужбы активно вербуют россиян через мессенджеры. Вербовщики вовлекают доверчивых граждан в тяжкие и особо тяжкие преступления. При этом настоящие сотрудники правоохранительных органов, спецслужб и Центрального банка никогда не просят перевести деньги на «безопасные счета» и не привлекают граждан по телефону в оперативные мероприятия.

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В июне в Ленинградской области задержали главу компании — дилера мобильной связи, которого подозревают в содействии телефонным мошенникам из Украины. По данным следствия, он вместе с родственником и знакомыми организовал схему по продаже активированных российских сим-карт call-центрам, действующим с территории Украины.

Сим-карты активировались с фиктивными данными, после чего продавались через даркнет. Использовались сим-боксы для подмены иностранных номеров на российские.

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Теги
Полина Дуганова
Военная операция на Украине ФСБ Россия Украина разведка уголовное дело мошенники интернет-мошенники
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