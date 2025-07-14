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ФАС оштрафовала Т-банк за рекламу о снятии наличных

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Т-банк за распространение вводящей в заблуждение телерекламы, сообщает пресс-центр ведомства в своем телеграм-канале.

В сообщении говорится, что служба привлекла Т-банк к ответственности «за распространение ненадлежащей телерекламы». В ФАС объяснили, что рекламный ролик банка сообщал о выгодной возможности снять наличные с карты бесплатно. Однако «иные условия» в видео были прописаны мелким шрифтом, и сноска быстро исчезала.

ФАС потребовала перестать транслировать данную рекламу. Сумма штрафа в сообщении не указана.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Банк выпустил ролик, в котором мужчина едет в такси и просит водителя остановить машину у любого банкомата, так как в каждом сможет снять наличные бесплатно. При этом сноска в видео с иными условиями банка постоянно меняется.

Ранее, в июне, ФАС возбудила дело в отношении Т-банка также по признакам нарушения закона о рекламе. В службе тогда отметили, что в радиорекламе говорилось о «переводах без границ», но компания не упомянула о важных условиях — лимите до 20 тыс. руб. и комиссии 1,5% за переводы в другие банки.

По мнению ведомства, из-за этого потребители не могли получить важную для принятия решения информацию и могли быть введены в заблуждение.

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Софья Полковникова
Т-Банк ФАС штраф
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