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СК сообщил о двух раненых при нападении в Северной Осетии полицейских

СК по Северной Осетии: при ночном нападении на пост ранения получили двое полицейских
Фото: МВД России
Фото: МВД России

При нападении на пост полиции в Северной Осетии ранения получили двое полицейских, сообщает следственное управление Следственного комитета по республике Северная Осетия — Алания.

«27 марта 2023 года примерно в 23:25 неизвестные лица, используя огнестрельное оружие неустановленного образца, совершили нападение на пост полиции, расположенный на территории РСО — Алания на пересечении автодорог Назрань — Кантышево и Малгобек — Майское, где находились сотрудники полиции. В результате два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения различной степени тяжести и были госпитализированы», — сообщили в СК.

СК сообщил о двух раненых при нападении в Северной Осетии полицейских
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Уголовное дело возбуждено по ст. 317 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Расследование продолжается, уточнили в СК.

Инцидент произошел на границе Северной Осетии и Ингушетии.

Ранее МВД Ингушетии сообщило, что неизвестные обстреляли пост ДПС близ ингушского села Кантышево, при этом один полицейский получил ранения.

Инцидент произошел около полуночи 28 марта, стрельба велась предположительно из автоматического оружия. Раненый сотрудник находился на посту «Волга-14» при исполнении служебных обязанностей. Полиция региона заверила, что принимает все меры к поиску и задержанию причастных к стрельбе лиц.

После ответного огня нападавшие пешком скрылись в сторону села Майское, уточнили в ведомстве.

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