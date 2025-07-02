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Ограничения для мигрантов ,  
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Аксенов призвал отбросить «игры в толерантность» в вопросах миграции

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Ограничения для мигрантов
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Бездействие в области ужесточения миграционной политики воспринимается в текущих условиях как слабость и игры в толерантность, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Видео с обращением опубликовано в телеграм-канале Аксенова.

Он подчеркнул, что миграционная политика является вопросом национальной безопасности, требующим жестких и системных мер.

«Все наши игры в толерантность, так же как и наше бездействие, воспринимаются в текущих условиях как слабость», — заявил Аксенов в своем обращении.

Он рассказал, что направил предложения по внесению изменений в законопроект, формирующийся под руководством председателя Госдумы Вячеслава Володина. В первую очередь глава Крыма выступил за запрет трудовым мигрантам привозить семьи в Россию, также он предложил исключить возможность получения мигрантами гражданства России на основании трудовой визы.

Аксенов подчеркнул, что ужесточение миграционной политики является вопросом национальной безопасности, а не дискриминацией по национальному или религиозному признаку.

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Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

В 2024 году на территорию России прибыли около 6,3 млн мигрантов, заявили в середине июня в МВД. По данным ведомства, эти цифры вернулись к допандемийным значениям.

Большинство прибывших мигрантов являются уроженцами Узбекистана — 23,3%, Таджикистана — 16,7%, Киргизии — 10,4% и Белоруссии — 9,5%.

По данным Росстата, в 2024 году прирост мигрантов в России составил 568,5 тыс. человек — 4,081 млн прибывших минус 3,513 млн выбывших. По данным ведомства, из Таджикистана прибыли 128 тыс. человек, из Узбекистана — 107 тыс., из Киргизии — 105 тыс. По сравнению с предыдущим, 2023 годом прирост увеличился в 2,8 раза.

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