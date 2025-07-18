В Москве двух сестер обвинили в применении насилия против полиции
В Москве против двух сестер возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителей властей, сообщило в своем телеграм-канале главное следственное управление следственного комитета по городу.
По версии следствия, в торговом центре на Ходынском бульваре девушки отказались выполнить требования сотрудников полиции и вступили с ними в конфликт, в ходе которого применили силу. Ведомство не раскрыло подробности инцидента.
Против них возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.
10 июля в Москве против ранее судимого местного жителя также возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.
По данным главного следственного управления следственного комитета по городу, мужчина, находясь в своем автомобиле, отказался выполнять требования сотрудников полиции и применил насилие в отношении одного из них.
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