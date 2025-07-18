 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Москве двух сестер обвинили в применении насилия против полиции

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В Москве против двух сестер возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителей властей, сообщило в своем телеграм-канале главное следственное управление следственного комитета по городу.

По версии следствия, в торговом центре на Ходынском бульваре девушки отказались выполнить требования сотрудников полиции и вступили с ними в конфликт, в ходе которого применили силу. Ведомство не раскрыло подробности инцидента.

Против них возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.

В Воронеже задержали россиянина за подготовку взрыва по заданию Украины
Политика

10 июля в Москве против ранее судимого местного жителя также возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

По данным главного следственного управления следственного комитета по городу, мужчина, находясь в своем автомобиле, отказался выполнять требования сотрудников полиции и применил насилие в отношении одного из них.

Читайте РБК в Telegram.

Минцифры предложило изменить правила отсрочки от призыва для ИТ-специалистов

Песков ответил на вопрос о позиции Путина после ультиматума Трампа

Умер режиссер Юрий Кара

США анонсировали новые заградительные пошлины

Стефанишину назначили спецуполномоченным президента Украины по сотрудничеству с США

Депутат раскритиковал законопроект о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете

Telegram откроет представительство в России

Рада утвердила новое правительство Украины. Подробности

МИД выразил протест посольству Японии из-за участия в военных учениях США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Александра Озерова
Москва Сестры уголовное дело насилие
Материалы по теме
Против адвоката Полозова возбудили уголовное дело за «фейки» про армию
Политика
Возбуждено уголовное дело после ДТП в Новосибирской области с 7 погибшими
Общество
Депутаты одобрили ускорение заведения уголовных дел против иноагентов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 90,97 (+0,41) Инвестиции, 07:26 Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 78,19 (+0,23) Инвестиции, 07:26
Стали известны цены на комплектации седана LADA Iskra Авто, 10:05
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
В Москве двух сестер обвинили в применении насилия против полиции Общество, 09:58
Эксперты ЦМАКП предложили заморозить цены на мясо, яйца и картофель Экономика, 09:42
Жителя Феодосии задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины Политика, 09:27
Bloomberg узнал, какая страна обсуждает участие в плане США по Украине Политика, 09:27
Послы ЕС согласовали 18-й пакет санкций против России Политика, 09:15
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Между бедностью и мощью: почему военной экономике Ирана не вредят санкцииПодписка на РБК, 09:07
Беспилотники сбили над пятью округами Подмосковья Политика, 09:06
Нижегородский район стал первым по росту цен в новостройках бизнес-класса Недвижимость, 09:01
4 отрасли, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00
В Китае пресекли незаконный вывоз редких металлов иностранной разведкой Политика, 08:46
Лучшие руководители активно не ищут работу. Как их завлечь в малый бизнесПодписка на РБК, 08:41
Сечин предложил расширить диапазон отклонения топливных цен по демпферу Бизнес, 08:31