В Москве двух сестер обвинили в применении насилия против полиции

Фото: Олег Яковлев / РБК

В Москве против двух сестер возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителей властей, сообщило в своем телеграм-канале главное следственное управление следственного комитета по городу.

По версии следствия, в торговом центре на Ходынском бульваре девушки отказались выполнить требования сотрудников полиции и вступили с ними в конфликт, в ходе которого применили силу. Ведомство не раскрыло подробности инцидента.

Против них возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.

10 июля в Москве против ранее судимого местного жителя также возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

По данным главного следственного управления следственного комитета по городу, мужчина, находясь в своем автомобиле, отказался выполнять требования сотрудников полиции и применил насилие в отношении одного из них.