В Воронеже задержали россиянина за подготовку взрыва по заданию Украины

Сотрудники ФСБ задержали в Воронеже россиянина, готовившего диверсию и собиравшего для военной разведки Украины данные о системе ПВО. В его отношении возбудили уголовное дело о госизмене. По ходатайству следствия мужчина арестован

Video

Сотрудники ФСБ задержали в Воронеже россиянина, который, как утверждает спецслужба, собирал и передавал украинской разведке сведения о средствах противовоздушной обороны, расположенных на территории региона. По информации спецслужбы, мужчина также планировал устроить диверсию на одном из объектов энергетической инфраструктуры Воронежской области.

Как уточнили в ФСБ, речь идет о мужчине 1984 года рождения. При задержании у него изъяли самодельное взрывное устройство и средства связи. На контакт с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины задержанный вышел через WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и дал согласие на участие в разведывательно-подрывной деятельности.

«Выполняя задание куратора, житель Воронежской области извлек самодельное взрывное устройство для последующего совершения диверсионно-террористического акта на объекте энергетической инфраструктуры региона», — говорится в пресс-релизе ЦОС ФСБ (есть у РБК).

Следственный отдел УФСБ России по Воронежской области возбудил уголовное дело по статье о госизмене (ст. 275 УК), приготовлении к диверсии (ч. 1 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 281 УК) и незаконном приобретении взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК). По ходатайству следствия суд заключил фигуранта дела под стражу. Мужчина дает признательные показания, отметили в ФСБ.

На видео, которое распространила пресс-служба ФСБ, мужчина говорит, что связался с украинской разведкой в ноябре 2024 года. Тогда же ему предложили за денежное вознаграждение собирать информацию о расположении российских военных объектов. В марте 2025 года, по словам фигуранта, куратор поручил ему совершить диверсию на объекте критической инфраструктуры, передав координаты тайника, где лежало взрывное устройство. Свои действия мужчина объяснил «негативным отношением к специальной военной операции». «Свою вину признаю полностью, в содеянном раскаиваюсь», — заключил он.