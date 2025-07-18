Власти потребовали выплатить 1,2 млрд руб. за разлив топлива в Енисее
Власти закончили проверку инцидента с разливом нефтепродуктов в Енисее, установив, что в воде оказалось 79,3 т дизельного топлива и реке был причинен вред на 1,2 млрд руб. Об этом сообщает первый заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк.
«Мы завершили проверку в отношении Обь-Иртышского речного пароходства, чей теплоход допустил аварию и розлив топлива в реке Енисей», — написала Гуменюк в своем телеграм-канале.
Из-за выявленных нарушений власти составили административные протоколы на организацию согласно ч. 4 ст. 8.13 КоАП (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение), а также ст. 8.6 КоАП (порча земель).
Пароходство должно будет исправить ситуацию к сентябрю. Организацию обязали выплатить за месяц в государственный бюджет всю сумму ущерба, причиненного Енисею.
Дизтопливо попало в Енисей из-за пробоины у теплохода при буксировке барж в начале июня. ЧП произошло в Казачинском районе Красноярского края. По данным МЧС, теплоход ударился о пороги, повредил рулевое управление и топливный бак, его прибило к берегу. Пострадавших нет, судоходство не нарушено, но нефтяное пятно растянулось тогда на 7 км.
Позже, 21 июня, глава Казачинского района Красноярской области Юрий Озерских сообщил, что на Енисее произошел второй за месяц разлив нефтепродуктов. На это раз — при подъеме затонувшего судна у Казачинского порога. Спасатели тогда всю ночь сдерживали пятно боновыми заграждениями и обрабатывали воду сорбентами.
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