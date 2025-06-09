В Енисей попало 30 тонн дизельного топлива из пробитого теплохода

Утечка нефтепродуктов произошла после того, как вечером 8 июня теплоход, следовавший с двумя баржами, получил повреждение. По первоначальной информации, в Енисей вылилось 10-15 т дизтоплива, затем объем увеличился до 30 т

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Из-за теплохода, который получил пробоину во время буксировки двух барж, в Енисей вылилось 30 т дизельного топлива. Об этом сообщил глава Казачинского района Красноярского края, где произошло ЧП, Юрий Озерских.

О том, что в Казачинском районе теплоход получил пробоину и повреждение рулевого управления, стало известно 8 июня. В управлении МЧС по Красноярскому краю уточнили, что теплоход ударился о пороги, произошла расцепка барж и судна. У теплохода поврежден топливный бак, его прибило к берегу. По данным министерства, пострадавших нет, судовой ход не нарушен.

По первоначальной информации, в Енисей вылилось 10-15 т дизтоплива, затем объем увеличился до 30 т. Нефтяное пятно уже достигло берегов Пискуновки и Момотово, сообщил Озерских. Расстояние между этими населенными пунктами более 7 км по прямой.

«На территории нашего района введен режим чрезвычайной ситуации. Угрозы для жителей нашего района нет. Однако существует опасность для местной флоры и фауны, с которой и предстоит бороться специалистам», — написал Озерских.

Глава района отметил, что Казачинские пороги — опасный для судоходства участок, и подобные происшествия «ожидаемы». Он призвал «не создавать излишнего ажиотажа» и заверил, что в регионе отработаны все необходимые меры для ликвидации разливов.

Казачинский порог — порожистый участок на Енисее, в 30 км выше по течению от села Казачинское, при пересечении рекой отрогов Енисейского кряжа. Порог образован скальными выступами и каменистыми грядами, которые пересекают русло реки по всей его ширине. Он включает в себя два переката и два слива, где ширина русла сужается с 650 до 350 м. Общее падение на Казачинском пороге составляет 3,8 м

ТАСС пишет, что теплоход, получивший пробоину, принадлежит Обь-Иртышскому речному пароходству. По информации портала «Городские новости Красноярк», всего на борту судна находились 14 членов экипажа, двоих из них эвакуировали на берег, остальные продолжают работы по ликвидации последствий.

Для устранения аварии задействовано в общей сложности около 100 специалистов центра аварийно-спасательных операций и МЧС, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального управления ЧС. В месте утечки устанавливают боновые заграждения.

Контроль за ликвидацией последствий происшествия взяла на себя Красноярская транспортная прокуратура. Специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы воды для анализа, а также направили предписание ресурсоснабжающим организациям города Лесосибирска, чтобы они усилили мониторинг питьевой воды, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.