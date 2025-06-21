На Енисее произошел второй за месяц выброс нефтепродуктов

На реке Енисей произошел новый выброс нефтепродуктов в акваторию, сообщил глава Казачинского района Красноярской области Юрий Озерских.

Разлив нефти произошел при подготовке к подъему затонувшего судна на Казачинском пороге, уточнил Озерских.

«Со вчерашнего вечера всю ночь и до настоящего момента спасатели ведут активную работу по сдерживанию распространения нефтяного пятна с помощью боновых заграждений и обработке акватории жидким и сухим сорбентом», — говорится в сообщении.

Глава района порекомендовал жителям прибрежных населенных пунктов не использовать воду из Енисея для питья и бытовых нужд.

В начале июня на Енисее произошла авария с теплоходом, буксировавшим две неуправляемые баржи. Он получил пробоину и повреждение рулевого управления в результате удара о Казачинский порог. Топливный бак судна также был поврежден, в Единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что в результате ЧП произошел разлив дизтоплива.

По словам Озерских, в реку вылилось 30 т продукта. Нефтяное пятно достигло берегов Пискуновки и Момотово. 12 июня из-за аварии в трех районах Красноярского края ввели ЧС. 20 июня Озерских сообщил, что спасатели локализовали аварию после утечки топлива. За сутки, по словам главы района, на реке очистили более 10 км береговой полосы и около 7,5 тыс. кв. м поверхности воды.