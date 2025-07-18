Мерц призвал прояснить, как США возместят переданное Киеву оружие

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал прояснить, как США восполнят запасы оружия, которое Европа передаст Киеву. Видео с совместного брифинга Мерца и британского премьер-министра Кира Стармера опубликовал Sky News в своем YouTube-канале.

«Разумеется, нам необходимо <...> получить ясность относительно того, как Соединенные Штаты восполнят системы вооружений, которые европейцы передадут Украине», — сказал Мерц.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп ранее заявил о готовности предоставить Украине вооружение, которое будет закуплено и оплачено европейскими партнерами. Мерц отметил, что Берлин хочет «внести в это важный вклад».

Он напомнил, что США и Германия договорились о поставках со стороны ЕС систем Patriot для Украины, которые затем будут восполнены из американских запасов.

14 июля Трамп анонсировал отправку американского оружия Киеву за счет Европы. Оружие будут отправлять не напрямую Украине, а через Европу, поскольку платить за поставки будут именно европейцы, объяснил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Позже, 16 июля, Трамп сообщил, что ракеты для комплексов ПВО Patriot уже поставляются на Украину в рамках нового соглашения. Американский президент тогда сказал, что ракеты поступают из Германии, а позже Берлин «их заместит». «И во всех случаях Соединенным Штатам все будет полностью возмещено», — отметил Трамп тогда.

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