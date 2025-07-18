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Военная операция на Украине ,  
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Мерц призвал прояснить, как США возместят переданное Киеву оружие

Сюжет
Военная операция на Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал прояснить, как США восполнят запасы оружия, которое Европа передаст Киеву. Видео с совместного брифинга Мерца и британского премьер-министра Кира Стармера опубликовал Sky News в своем YouTube-канале.

«Разумеется, нам необходимо <...> получить ясность относительно того, как Соединенные Штаты восполнят системы вооружений, которые европейцы передадут Украине», — сказал Мерц.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп ранее заявил о готовности предоставить Украине вооружение, которое будет закуплено и оплачено европейскими партнерами. Мерц отметил, что Берлин хочет «внести в это важный вклад».

Он напомнил, что США и Германия договорились о поставках со стороны ЕС систем Patriot для Украины, которые затем будут восполнены из американских запасов.

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Фото:Вячеслав Ратынский / Reuters

14 июля Трамп анонсировал отправку американского оружия Киеву за счет Европы. Оружие будут отправлять не напрямую Украине, а через Европу, поскольку платить за поставки будут именно европейцы, объяснил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Позже, 16 июля, Трамп сообщил, что ракеты для комплексов ПВО Patriot уже поставляются на Украину в рамках нового соглашения. Американский президент тогда сказал, что ракеты поступают из Германии, а позже Берлин «их заместит». «И во всех случаях Соединенным Штатам все будет полностью возмещено», — отметил Трамп тогда.

Москва осуждает поставки оружия Укриане.

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Софья Полковникова
Германия Фридрих Мерц оружие Украина
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
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