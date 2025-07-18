Аэропорт Нижнего Новгорода приостановил прием и отправку рейсов
Аэропорт Нижнего Новгорода (Стригино) временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пояснил он.
Ранее власти нескольких регионов сообщили об атаках дронов. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин отчитывался о перехвате силами ПВО четырех дронов, летевших в сторону столицы. На этом фоне прием и отправку рейсов приостанавливали аэропорты Домодедово и Жуковский, а позднее — Внуково. На момент публикации ограничения в этих авиагаванях сняты.
Кроме того, глава Воронежской области Александр Гусев сообщал об уничтожении беспилотника в одном из районов области.
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