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Военная операция на Украине ,  
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Аэропорт Нижнего Новгорода приостановил прием и отправку рейсов

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Военная операция на Украине

Аэропорт Нижнего Новгорода (Стригино) временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пояснил он.

Ранее власти нескольких регионов сообщили об атаках дронов. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин отчитывался о перехвате силами ПВО четырех дронов, летевших в сторону столицы. На этом фоне прием и отправку рейсов приостанавливали аэропорты Домодедово и Жуковский, а позднее — Внуково. На момент публикации ограничения в этих авиагаванях сняты. 

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Кроме того, глава Воронежской области Александр Гусев сообщал об уничтожении беспилотника в одном из районов области.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Софья Полковникова
БПЛА Нижний Новгород приостановка полетов Росавиация
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