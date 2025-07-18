FT узнал о плане Трампа радикально сменить правила инвестирования $9 трлн
В США власти собираются разрешить инвестировать средства из пенсионных фондов в криптовалюты, золото и компании, не торгующиеся на бирже. Это позволит инвестировать средства из пенсионных фондов, которые достигают $9 трлн в новые активы. Соответствующий указ собирается подписать президент США Дональд Трамп, сообщает The Financial Times со ссылкой на три источника, осведомленные о планах президента.
«Это решение приведет к радикальным изменениям в управлении сбережениями американцев», — пишет издание.
В указе Трамп обяжет регулирующие органы Вашингтона снять оставшиеся препятствия, которые мешают разрешить инвестировать средства пенсионных фондов в новые виды активов.
В мае Министерство труда США уже отменило рекомендации 2022 года, согласно которым ограничивалось использование криптовалют в пенсионных планах 401 (k) (один из самых популярных планов в частной пенсионной системе США, представляет из себя накопительный пенсионный счет — туда отчисляется часть зарплаты, а управляющая компания инвестирует средства).
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