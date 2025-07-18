Власти Сирии заявили о нарушении соглашения о прекращении огня с друзами

Сирийские власти заявили, что «вооруженные группировки» нарушили режим прекращения огня» в городе Эс-Сувейда, сообщает CNN Arabic.

Агентство SANA 17 июля сообщило о массовых убийствах арабских бедуинов-ополченцев в Эс-Сувейда, тогда, как в среду, 16 июля, власти Сирии объявили о выводе правительственных войск из города и прекращении огня.

В заявлении администрации президента Сирии говорится, что власти не хотят эскалации, а потому решили вывести армию из Эс-Сувейды на исходные позиции. Однако власти рассчитывали, что вооруженные формирования не будут применять силу против мирного населения.

Вооруженные столкновения между местными друзами и бедуинскими племенами начались 13 июля 2025 года. Конфликт обострился после инцидента с избиением и похищением друзского торговца, что привело к ответным действиям и эскалации насилия. 14 июля сирийские власти ввели в Эс-Сувейду войска.

Кроме того, в ситуацию вмешался Израиль, нанеся авиаудары по сирийским военным объектам в Дамаске. Израиль заявил, что тем самым защищает друзскую общину, имеющую связь с израильскими друзами. Удары Израиля по Сирии прозвучали, в том числе, и в ночь на 18 июля, утверждает SANA в своем Х.

Напряженность между новым правительством Сирии и друзами обусловлена двумя факторами — разоружением друзских ополченцев и их интеграцией с остальным населением страны. Новое правительство Сирии стремится собрать вооруженные группировки под единое руководство, но с друзами такой договоренности достичь не удалось: община настаивает на сохранении за собой оружия и независимого ополчения. Также друзы обеспокоены исключением своих лидеров из процессов внутринационального диалога: в правительство Сирии входит только один министр-друз.