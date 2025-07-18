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Война санкций ,  
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Глава МИД Бразилии назвал абсурдом угрозы санкциями за торговлю с Россией

Сюжет
Война санкций

Угрозы вторичными санкциями в отношении Бразилии за торговлю с Россией, которые высказал ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, неуместны, заявил глава МИД Бразилии Мауро Виейра в интервью CNN Brazil.

«Я считаю, что эти комментарии генсека НАТО [о возможных санкциях] абсолютно неуместны», — сказал Виейра, подчеркнув, что НАТО является военным альянсом, а Бразилия не входит в него.

Бразилия решает торговые вопросы «либо напрямую, либо в рамках ВТО», потому слова Рютте являются «чушью», считает Виейра.

Рютте предупредил Индию, Китай и Бразилию об ударе из-за санкций США
Политика
Марк Рютте

15 июля Рютте предупредил, что Бразилия, Китай и Индия могут столкнуться со вторичными санкциями, если продолжат вести торговлю с Россией. По словам генсека западного военного блока, закупки нефти и газа у России могут «очень навредить» этим странам. Кроме того, Рютте предложил государствам поговорить с президентом России Владимиром Путиным и призвать его к мирным переговорам.

До этого американский президент Дональд Трамп на встрече с Рютте заявил, что Вашингтон введет пошлины в отношении Москвы и ее торговых партнеров в размере 100%, если в течение 50 дней не будет заключено соглашение по Украине.

Россия считает вводимые санкции незаконными.

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Софья Полковникова
Вторичные санкции Бразилия Марк Рютте
Марк Рютте фото
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
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