Сухогруз, на котором пострадал россиянин, затонул в Красном море
Греческий сухогруз Eternity C затонул в Красном море в результате атаки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в сфере морской безопасности.
«Некоторые члены экипажа находились в спасательных жилетах в воде, на данный момент спасены по меньшей мере пять человек, сообщили два источника», — говорится в сообщении.
Также агентство пишет, что судно атаковали йеменские хуситы.
Накануне Eternity C под флагом Либерии подвергся нападению у берегов Йемена — атака произошла примерно в 50 морских милях к юго-западу от порта Ходейда. Судно получило серьезные повреждения. На борту находились 22 человека — 21 филиппинец и один россиянин.
Вскоре стало известно, что россиянин был ранен. Позже ему ампутировали конечность.
Как сообщал представитель миссии ЕС в Красном море EUNAVFOR Aspides, после атаки судно дрейфовало, при этом оно не запрашивало сопровождения или защиты.
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