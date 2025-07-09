Сухогруз, на котором пострадал россиянин, затонул в Красном море

Фото: Erdem Sahin / EPA / ТАСС

Греческий сухогруз Eternity C затонул в Красном море в результате атаки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в сфере морской безопасности.

«Некоторые члены экипажа находились в спасательных жилетах в воде, на данный момент спасены по меньшей мере пять человек, сообщили два источника», — говорится в сообщении.

Также агентство пишет, что судно атаковали йеменские хуситы.

Накануне Eternity C под флагом Либерии подвергся нападению у берегов Йемена — атака произошла примерно в 50 морских милях к юго-западу от порта Ходейда. Судно получило серьезные повреждения. На борту находились 22 человека — 21 филиппинец и один россиянин.

Вскоре стало известно, что россиянин был ранен. Позже ему ампутировали конечность.

Как сообщал представитель миссии ЕС в Красном море EUNAVFOR Aspides, после атаки судно дрейфовало, при этом оно не запрашивало сопровождения или защиты.